Jogos de Juventude e Caxias e desfile da Festa da Uva bloqueiam ruas de Caxias neste final de semana

Em razão do segundo Desfile Cênico Musical da Festa da Uva haverá bloqueio total da Rua Sinimbu a partir das 13h. Porthus Junior / Agencia RBS

Neste sábado (21) e domingo (22), motoristas precisam estar atentos aos bloqueios de trânsito em Caxias do Sul. Os jogos de futebol do Caxias, do Juventude e o Desfile Cênico Musical da Festa da Uva bloqueiam vias importantes do município.

No sábado, os bloqueios se concentram nas proximidades do Estádio Centenário, a partir das 14h. O jogo entre Caxias x São Luiz, válido pela semifinal da Taça Farroupilha, está marcado para as 16h, mas o trânsito fica interditado até as 19h na Rua Thomás Beltrão de Queiroz.

Leia Mais Obras alteram trânsito em três bairros de Caxias do Sul neste sábado

Já no domingo, é preciso atenção ao transitar pelo Centro. Em razão do segundo Desfile Cênico Musical da Festa da Uva haverá bloqueio total da Rua Sinimbu a partir das 13h. A via fica interditada entre as ruas Dr. Montaury e Vereador Mário Pezzi, e nas transversais da Avenida Júlio de Castilhos e da Rua Os 18 do Forte.

Também no domingo haverá bloqueios nas ruas próximas ao Estádio Alfredo Jaconi, a partir do meio-dia, até as 20h. O motivo é a semifinal do Gauchão 2026, às 18h. O Juventude joga contra o Grêmio.

Confira os trechos bloqueados: