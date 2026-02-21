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Jogos de Juventude e Caxias e desfile da Festa da Uva bloqueiam ruas de Caxias neste final de semana

Interdições ocorrem no entorno dos estádios Centenário e Alfredo Jaconi e também na Rua Sinimbu

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