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Inscrições para 24 vagas na área da educação de Veranópolis terminam nesta quarta; salários são de até R$ 3 mil

Processo prevê a contratação de profissionais para funções de nível médio e superior

Pablo Ribeiro

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