Inscrições para 24 vagas na área da educação de Veranópolis terminam nesta quarta; salários são de até R$ 3 mil

A idade mínima exigida para concorrer às vagas é de 18 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Veranópolis está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que oferece 24 vagas para atuação na rede municipal de ensino. O prazo para se candidatar termina às 11h30min desta quarta-feira (25).

O processo prevê a contratação de profissionais para funções de nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do Portal do Sistema Seletivo Fácil. O edital completo está disponível no site oficial da prefeitura.

Para nível médio, são ofertadas 10 vagas para o cargo de Profissional de Apoio/Assistente Educacional, com carga horária de até 33 horas semanais e remuneração mensal de R$ 1.963,13.

Já para nível superior, há 14 vagas distribuídas entre as seguintes áreas: Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Música (1), Professor de Língua Portuguesa (3), Professor de Ciências (3), Professor de Matemática (3) e Professor de Arte (3). Para todos os cargos de professor, a carga horária é de até 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.046,24. A idade mínima exigida para concorrer às vagas é de 18 anos.