Início da construção de ponte que vai substituir balsa entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua é autorizado

Foi emitida nesta quarta-feira(25) a ordem de início das obras da ponte que vai ligar os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, no Rio das Antas. Vencedora da licitação, a Sogel tem previsão de oito meses para a construção, com conclusão estimada até o fim de 2026.

Desde que o contrato com a empresa foi assinado, em 13 de janeiro, foram realizadas etapas técnicas, como a sondagem do solo onde a ponte será instalada. A etapa identificou com precisão as características do terreno e forneceu os dados técnicos necessários para o correto dimensionamento das fundações.

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Com a ordem de início, os trabalhos de campo e os procedimentos preparatórios foram iniciados. De Porto Alegre, a Sogel Construtora foi contratada após vencer o processo licitatório, que contou com a participação de 10 empresas. O valor firmado é de R$ 14.250.000,00.

Os recursos para a obra envolvem investimentos do Ministério da Integração, da Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) e das prefeituras de Nova Roma do Sul e Nova Pádua.

Atualmente, a travessia entre os dois municípios é feita exclusivamente por balsa, sistema que impõe restrições de peso, horários e sofre interrupções frequentes em períodos de cheia do rio



