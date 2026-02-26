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Início da construção de ponte que vai substituir balsa entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua é autorizado

Estrutura terá 170 metros de extensão e 10,9 metros de largura, com duas pistas de rolamento, acostamento e passeio público em uma das laterais; investimento supera os R$14 milhões

Pedro Zanrosso

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