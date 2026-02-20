Hospital São Carlos, de Farroupilha, inaugura ambulatório para tratamento de feridas crônicas

A nova estrutura funcionará junto ao Centro de Especialidades da instituição. Luciane Modena / Divulgação

O Hospital São Carlos (HSC), em Farroupilha, passou a contar com um ambulatório especializado no tratamento de feridas crônicas e complexas. O serviço foi inaugurado na quinta-feira (19), com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e começa a atender pacientes a partir da próxima segunda-feira (23).

A nova estrutura funcionará junto ao Centro de Especialidades da instituição e oferecerá atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de convênios e particulares. A meta é realizar 40 primeiras consultas e alcançar cerca de 140 atendimentos mensais pelo SUS.

O ambulatório é voltado a pacientes com lesões que não cicatrizam com facilidade, como úlceras por pressão, feridas vasculares, pé diabético e complicações pós-cirúrgicas. O tratamento inclui avaliação clínica, curativos especializados e acompanhamento contínuo, sem necessidade de internação na maioria dos casos.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a habilitação estadual consolida um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo chamado Grupo de Pele, formado por profissionais especializados no cuidado com feridas. Com a formalização do serviço, a expectativa é ampliar o acesso e qualificar o atendimento na região.

A equipe do ambulatório será multidisciplinar, composta por médico especialista em cirurgia vascular, enfermeiros com especialização em estomaterapia, nutricionista, assistente social e técnicos de enfermagem. Entre os objetivos estão a redução de internações prolongadas e a prevenção de complicações graves, como infecções e amputações.

Para viabilizar o serviço, o hospital adquiriu equipamentos como laser terapêutico e centrífuga, que auxiliam no tratamento e na recuperação dos pacientes.

Problema de saúde pública

A Associação Brasileira de Estomaterapia (Sobest), especialidade que trata das feridas, esclarece que elas representam a perda da integridade da pele, seja por fatores externos, como traumas e/ou cirurgias, seja por causas internas ou endógenas relacionadas a doenças facilitadoras ou causadoras de feridas, como a Diabetes Mellitus (DM), a Hipertensão Arterial (HAS), as vasculopatias ou a obesidade.