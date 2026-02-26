Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na RS-122, em Farroupilha

Um homem morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na madrugada desta quinta-feira (26) na RS-122, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Ele, que tinha 43 anos, foi identificado como Marcial Torres Tesch, e era natural de Cachoeira do Sul.
O acidente ocorreu por volta da 1h30min, no quilômetro 47 da rodovia. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima dirigia um Audi A3 que andava no sentido Capital - Serra quando colidiu com o caminhão que transitava no sentido contrário.
Com a força do impacto, o caminhão saiu da pista e caiu em um barranco de aproximadamente 30 metros de altura.
O motorista e o passageiro do veículo de carga ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital São Carlos. Segundo informações preliminares, ambos não correm risco de vida.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.