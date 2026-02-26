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Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na RS-122, em Farroupilha

Condutor e passageiro ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico; trecho está bloqueado desde o início da madrugada desta quinta-feira (26)

Gustavo Gossen

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