Homem morre em acidente com trator no interior de Carlos Barbosa, na Serra

Um homem de 88 anos, identificado como Oscar Althaus, morreu na tarde desta segunda-feira (23) após sofrer um acidente com o trator que conduzia. O caso aconteceu na propriedade da vítima, na Estrada Althaus, interior de Carlos Barbosa.
Conforme a Brigada Militar, o homem manobrava o trator quando acabou colidindo o maquinário com uma estrutura de sustentação da casa em que reside. Com o impacto, parte de uma laje desabou sobre o trator e atingiu o idoso.
Quando os bombeiros chegaram ao local, já encontraram Althaus morto. Imagens de câmeras de segurança instaladas na casa serão cedidas à Polícia Civil para investigação do caso.
Até o momento não há informações sobre a despedida da vítima.