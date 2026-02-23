Homem morre em acidente com trator no interior de Carlos Barbosa, na Serra

Laje da casa desabou sobre o idoso. Daniel Borba Elias/Rádio A Voz / Divulgação

Um homem de 88 anos, identificado como Oscar Althaus, morreu na tarde desta segunda-feira (23) após sofrer um acidente com o trator que conduzia. O caso aconteceu na propriedade da vítima, na Estrada Althaus, interior de Carlos Barbosa.

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Conforme a Brigada Militar, o homem manobrava o trator quando acabou colidindo o maquinário com uma estrutura de sustentação da casa em que reside. Com o impacto, parte de uma laje desabou sobre o trator e atingiu o idoso.

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Quando os bombeiros chegaram ao local, já encontraram Althaus morto. Imagens de câmeras de segurança instaladas na casa serão cedidas à Polícia Civil para investigação do caso.