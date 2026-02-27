Homem é preso com mais de mil porções de drogas no bairro Industrial, em Farroupilha 

Drogas fracionadas totalizam mais de mil porções. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar Farroupilha RS / Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (27) em Farroupilha por tráfico de drogas. Ele foi abordado pelos policiais por volta das 14h, no bairro Industrial.

Em revista, os agentes encontraram com ele 349 porções de cocaína, 531 porções de crack, 256 porções de maconha, totalizando 1.136 porções. Ele ainda tinha consigo R$ 248 em espécie.