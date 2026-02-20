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Notícia

Festival do Azeite Nostra Oliva proporciona experiências sensoriais e colheita em Gramado

Evento no parque Olivas de Gramado começará no dia 28 e seguirá nos dias 1º, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de março. Ingressos podem ser adquiridos no site oficial 

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