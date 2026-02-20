Festival do Azeite Nostra Oliva proporciona experiências sensoriais e colheita em Gramado

O público poderá conhecer os processos produtivos do azeite de oliva. Divulgação / Divulgação

Para celebrar a safra de azeitonas em 2026, o parque Olivas de Gramado realizará o 2º Festival do Azeite Nostra Oliva. O evento se iniciará no dia 28 e seguirá nos dias 1º, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de março, com vagas limitadas.

Ao longo do festival, o público poderá conhecer os processos produtivos do azeite de oliva, desde a colheita manual das azeitonas a todas as etapas do processo de extração. Cada participante poderá levar para casa um frasco de 100ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído, feito na hora.

Entre as atrações, está a degustação sensorial harmonizada com orientação de um sommelier especialista, que abordará a história das oliveiras, características de cada variedade de azeitona, composição de blends, benefícios para a saúde, harmonizações com doces e salgados e, características olfativas e gustativas. Já na Imersão 360°, a história das oliveiras desde a mitologia grega até os tempos atuais é contada por meio de uma projeção de alta tecnologia.

O festival conta ainda com passeio a bordo do Expresso Olivas, para contemplação das paisagens dos cânions Pedra Branca, onde os visitantes vão aprender sobre o método de colheita manual das azeitonas. Também haverá um piquenique, servido ao ar livre em meio aos olivais, que contará com queijos, vinhos, espumantes, frutas da estação, pães e cucas caseiras, schmiers e toda linha completa dos premiados azeites e infusões aromáticas do Olivas de Gramado, além de chope de oliva.

O encerramento será no Olivas Sunset, com DJs de música eletrônica e sax live show. Além de todas as atrações inclusas, o público do evento receberá uma ecobag customizada do Festival do Azeite Nostra Oliva, a Olivas Bier (cerveja de oliva), um frasco de 100ml de azeite de oliva novello não filtrado, entre outros brindes.