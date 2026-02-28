Festa da Uva atrai visitantes de excursões e recebe secretário de Colônia do Sacramento neste sábado

Portões abrem às 10h aos sábados e domingos. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Os portões dos pavilhões da Festa da Uva recém tinham aberto neste sábado (28), às 10h, e Algacir e Marilene Três já observavam atentos a exposição de uvas no Centro de Eventos. Moradores de Tapejara, vieram de excursão para visitar a Festa pela primeira vez e conhecer a produção vitivinícola caxiense.

Os dois cultivam uvas como isabel e bordô para consumo próprio e produção de vinhos para familiares e amigos há algum tempo. Em 2024, se aventuraram com as variedades de mesa, como itália, isis e núbia.

— Estamos olhando se tem mais alguma variedade interessante — disse Algacir.

Algacir e Marilene Três são de Tapejara. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Nilva e Omar Oliveira também visitavam a Festa da Uva pela primeira vez neste sábado e também vieram de excursão. De Cruz Alta, buscavam conhecer a história do evento e da cidade. No estande da Marcopolo, demonstraram interesse pelo ônibus Double Decker conceito, um modelo rodoviário de alto padrão.

Eles entraram no veículo e gostaram bastante do que viram. Fizeram perguntas às atendentes e elogiaram o produto:

— É muito bonito, a ideia é muito interessante — definiu Omar, que chegou a Caxias ainda na sexta-feira e visitou com o grupo de Cruz Alta a Igreja São Pelegrino e a Catedral Diocesana.

Nilva e Omar Oliveira são de Cruz Alta. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Assim como Algacir e Marilene e Omar e Nilva, muitos visitantes deste sábado eram de excursões não só de outras cidades, mas de outros países. A Secretaria de Turismo de Caxias do Sul registrou, por exemplo, um grupo do Equador. Para a tarde, está prevista a chegada de dois ônibus do Paraguai. Mais paraguaios chegarão à Festa neste domingo (1º) e na próxima quarta-feira (4).

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Neste sábado também chega a Caxias o secretário de Turismo de Colônia do Sacramento, Fabio Martin Alvarez Ingold. Além de visitar a Festa, ele irá divulgar o destino uruguaio entre os turistas até a próxima terça-feira (3). Na segunda (2), Alvarez participa da sanção do projeto de lei que torna Colonia e Caxias cidades-irmãs.