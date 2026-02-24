Faz tudo ou marido de aluguel: profissionais dedicados a reparos rápidos e emergenciais facilitam a vida de clientes em Caxias

Vagner Eslabão da Silva atua como marido de aluguel há cerca de seis anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Nem sempre há tempo ou habilidade para consertar aquela torneira vazando ou montar o novo guarda-roupa. Para isso, entram em cena os profissionais dedicados serviços rápidos e emergenciais. Alguns se autonomeiam como maridos de aluguel, enquanto outros adotam a nomenclatura faz tudo. Independentemente do termo (ou não), o fato é que este tipo de especialista facilita a vida dos clientes que buscam por agilidade, sem dispensar a qualidade.

Juliano Macedo Moreira, o Mineirinho, aprendeu as funções com o pai. Na foto, ele está na van que foi adaptada para ser uma miniloja. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, quem trabalha na área atesta que há um aumento na demanda nos últimos meses. É o caso de Juliano Macedo Moreira, 43 anos. Reconhecido pela marca Mineirinho Resolve, ele trabalha exclusivamente com serviços rápidos e emergenciais há 10 anos — antes, alternava o trabalho com a função de carteira assinada na indústria.

— Eu atendo de oito a 12 clientes por dia. Por isso, eu não gosto de nada demorado. Estourou um cano na casa de um cliente, ele me liga e eu já tento encaixar para o mesmo dia. Agora, se precisar que eu fique uma semana, mais de um dia, eu não pego (o serviço) — comenta.

Aprendiz do pai que ainda mora em Minas Gerais, Mineirinho atende serviços nas áreas hidráulica, elétrica, além de fazer a manutenção em móveis e instalações mais simples, como de quadros, ventiladores e trocas de interruptores, por exemplo.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Segundo ele, a demanda aumentou desde o último semestre do ano passado, com serviços agendados para cerca de 15 dias a frente. Para se diferenciar e agilizar o processo para cada cliente, o profissional adaptou uma van, onde criou uma espécie de miniloja, com itens de hidráulica e elétrica prontos para a venda.

— Então, eu não preciso mais sair pra buscar. Por isso que eu atendo vários no dia — acrescenta Mineirinho, cuja cartela de clientes abrange especialmente condomínios e apartamentos de alto padrão.

"Nós somos facilitadores"

Vagner atende demandas de elétrica e de hidráulica, para empresas e residências. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi ajudando amigos em mudanças, montagem de móveis e instalações de chuveiros que Vagner Eslabão da Silva, 40 anos, percebeu uma oportunidade de negócio há cerca de seis anos. Assim, com o incentivo da esposa, Grace da Silva, nasceu a VS Soluções — Marido de Aluguel.

A nomenclatura, aos poucos, gerou curiosidade e ampliou os contatos. Atualmente, Vagner atende demandas de elétrica e de hidráulica, para empresas e residências, com foco na agilidade e na emergencialidade do atendimento.

— É assim que surge o marido de aluguel, porque é aquele que vai ali pontualmente, resolve rápido e já está disponível para poder atender outros — sinaliza o profissional, que é estudante de Engenharia Civil na Universidade de Caxias do Sul.

O diferencial, para Vagner, é concentrar diversos tipos de conhecimento, sem que o cliente tenha que acionar mais de um profissional para uma só demanda. Além disso, ele garante as ferramentas necessárias para os serviços e viabiliza a compra de itens, quando necessário.

— Eu digo que nós somos facilitadores. Se o cliente tiver que trocar um cano, por exemplo, o marido de aluguel vai solucionar todos os pontos, desde o cano, até reparar a alvenaria e colocar a cerâmica, entregando o serviço como se nada tivesse acontecido. Isso facilita demais para os clientes, que não precisam se envolver com nada — comenta.

Quem busca por estes profissionais reconhece que o leque de serviço prestados, a disponibilidade e o capricho pesam na hora da contratação:

— Sempre que precisei de atendimento urgente, ele nos atendeu prontamente. Como somos uma empresa e temos exigências de documentação, ele sempre se mostrou disponível para enviar tudo o que solicitamos. Além disso, emite nota fiscal e oferece condições de pagamento ajustáveis, o que facilita muito dentro dos nossos processos e fluxos internos — detalha Fabiana Duarte, cliente de Vagner há cerca de um ano, por meio da empresa Eletronor.

A cobrança, no caso dele, é pelo tipo do serviço executado. O profissional costuma passar um orçamento prévio para cada contratante.

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