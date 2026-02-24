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Faz tudo ou marido de aluguel: profissionais dedicados a reparos rápidos e emergenciais facilitam a vida de clientes em Caxias

Com conhecimentos em hidráulica, elétrica e montagem de móveis, eles se diferenciam pela agilidade e disponibilidade

Alana Fernandes

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