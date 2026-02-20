Famílias de baixa renda de Vacaria podem solicitar caixas d'água gratuitas a partir de segunda 

Caixas d'água serão entregues após o prazo de inscrição encerrar. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (23) famílias de baixa renda, residentes em Vacaria, poderão solicitar caixas d'água, que serão entregues gratuitamente. A ação é realizada pela Aegea / Corsan em parceria com a prefeitura de Vacaria.

Os moradores terão um mês para realizar o cadastro, iniciando na segunda, até o dia 23 de março. As solicitações devem ser feitas na Secretaria de Habitação, localizada na Rua Dona Laura, 84, no antigo prédio do Ministério Público, próximo ao Clube Guarani. É necessário apresentar documento de identificação e a conta da água.

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