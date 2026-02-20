Geral

Abastecimento 
Notícia

Famílias de baixa renda de Vacaria podem solicitar caixas d'água gratuitas a partir de segunda 

Prazo para se inscrever e receber o reservatório é de um mês, entre 23 de fevereiro a 23 de março 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS