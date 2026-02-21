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Estudo mostra crescimento de quase 60% na venda de experiências enoturísticas no RS em 2025; conheça passeios únicos oferecidos na Serra

Desempenho é traduzido como uma retomada do setor após os desastres climáticos do ano anterior. Levantamento foi feito pela plataforma Wine Locals, que vendeu 71,4 mil tíquetes para passeios em vinícolas gaúchas

Luca Roth

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