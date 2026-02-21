Estudo mostra crescimento de quase 60% na venda de experiências enoturísticas no RS em 2025; conheça passeios únicos oferecidos na Serra

Um estudo realizado pela plataforma Wine Locals mostra que o número de experiências enoturísticas vendidas no Rio Grande do Sul cresceu 57,8% no ano passado, em relação a 2024. Foram comercializados pelo site 71,4 mil tíquetes para passeios em vinícolas gaúchas em 2025, com um preço médio de R$ 510.

O desempenho é traduzido como uma retomada do setor, caracterizada pela recuperação da confiança do consumidor e da reativação do fluxo turístico após a enchente de maio de 2024 e suas consequências. É a avaliação da gerente de negócios da Wine Locals, Camile Calza:

— Em maio de 2024, no início da enchente, houve uma queda de 90% nas vendas. O ano de 2025 comprovou essa retomada tanto em decorrência de uma demanda reprimida, que não pôde viver o Rio Grande do Sul, quanto de movimentos de campanhas com os setores de turismo e enoturismo.

Vinícola no interior de Bento Gonçalves oferece aos turistas um espaço de descanso em meio aos vinhedos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O ano atípico de 2024, especialmente no segundo semestre, com estradas e aeroportos interditados, além da operação de vinícolas restrita, deu à segunda metade de 2025 incrementos de 94,5% (3° trimestre) e 35,8% (4° trimestre) nas vendas.

O estudo mostra que, em 2025, 79% das experiências vendidas — quase oito em cada 10 — foram adquiridas por visitantes de outros Estados, com destaque para o Sudeste: São Paulo é o principal mercado emissor, respondendo por 31,6% das compras. Na sequência vem Minas Gerais (12,4%) e Rio de Janeiro (7,9%).

— Quando falamos de público de fora do Estado, se destacam experiências relacionadas à autenticidade, ao contato com os vinhedos, com o produtor. Isso está em alta — assinala a gerente de negócios.

Na comparação da performance apresentada pelo enoturismo gaúcho em 2025 com 2023, o levantamento da Wine Locals aponta um avanço estável de 2%. Para 2026, a expectativa é otimista e leva em conta, por exemplo, um ano com vários feriados e tendências de aumento de terroirs, de eventos corporativos e de consumidores buscando o "detox digital". A projeção é que o setor viva um crescimento de 30%, segundo Camile Calza.

— O enoturismo é superimportante para o turismo gaúcho. Há várias regiões produtoras de vinho e a Serra gaúcha tem um grande destaque. Primeiramente, as vinícolas eram voltadas ao produto, mas, a partir de 2015, começaram a pensar um pouco mais em experiência de enoturismo. A Wine Locals nasceu em 2020. Entendemos no pós-pandemia a necessidade da experiência, do viver in loco. Na Serra, temos vinícolas se preparando cada vez mais para o enoturismo — contextualiza.

No RS, a plataforma possui 138 vinícolas parceiras, somando mais de 500 experiências. Entre os empreendimentos mais procurados no site estão Casa Valduga, Miolo, Salton, Família Geisse e Casa Perini. Além disso, o público é dividido entre admiradores (60%), entusiastas (35%) e maduros (5%).

Para fugir um pouco do tradicional, o + Serra elenca três experiências enoturísticas bem diferentes que são oferecidas na região. Confira e programe-se:

"Os turistas vêm para desacelerar"

Edredom nos Parreirais: um descanso intimista, especialmente usufruído por casais, sobre um deque com estofado e almofadas, envolto por um véu, em meio aos vinhedos em morro da vinícola. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

No distrito centenário de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, a Cristofoli Vinhos de Família possui no cardápio a experiência Edredom nos Parreirais. A atração é exatamente o que o seu nome propõe: um descanso intimista, especialmente usufruído por casais, sobre um deque com estofado e almofadas, envolto por um véu, em meio aos vinhedos em morro da vinícola.

Os clientes podem escolher uma garrafa de vinho, entre cinco variedades — incluindo a especialidade da casa, sangiovese — ou de espumante, nas opções brut e moscatel. Para harmonizar, é servida uma tábua de frios com pães, queijos, embutidos, nozes, bruschetta, frutas e até grostoli e cuca.

A ideia do piquenique surgiu há quase 20 anos, segundo a enóloga e uma das sócias da vinícola, Letícia Cristofoli.

— Para as pessoas passarem por Bento e chegarem em Faria Lemos, ao norte da cidade, tínhamos que ter algo diferente — brinca ela, que integra a quinta geração de família vinda da Itália e fixada na região há mais de 135 anos.

A atração acontece de terça a sábado, em um horário pela manhã e outro à tarde. A duração é de aproximadamente três horas e custa R$ 265 por pessoa (a cada duas, é servido um rótulo). Como a proposta é ter sossego, estão instalados apenas dois deques, com certa distância de um para o outro. Também é possível levar o seu pet, a partir do pagamento de uma taxa extra.

Em um dia cheio, são realizados quatro piqueniques.

— Recebemos turistas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de cidades grandes que vêm para desacelerar. O vinhedo te dá uma paz, você come, toma um vinho ou espumante, e se apaixona com a pessoa que gosta. Nem vê o tempo passar — descreve Letícia.

Letícia afirma que a vinícola já viu um crescimento de cerca de 20% no movimento do mês passado frente a janeiro de 2025. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ainda que a procura seja expressiva pelo Edredom nos Parreirais, a Cristofoli dispõe de degustação, almoço harmonizado nos parreirais e a queridíssima e animada pisa de uva.

— As pessoas nos visitam para experiências e conhecem também nossos vinhos. É importante esse vínculo com o produto principal. O enoturismo veio para alavancar o nosso reconhecimento no mundo dos vinhos — argumenta a enóloga.

Com empolgação para este ano, Letícia afirma que a vinícola já viu um crescimento de cerca de 20% no movimento do mês passado frente a janeiro de 2025.

"Uma viagem pelo mundo do vinho"

Aurora recebe visitantes para caminhada em meio aos vinhedos de chardonnay, pinot noir e riesling itálico com degustação de vinhos e espumante produzidos com essas uvas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em ritmo semelhante ao evidenciado pelo estudo da Wine Locals, a Cooperativa Vinícola Aurora apresentou um salto de 55% na comercialização de experiências enoturísticas no ano passado, em comparação com 2024. O resultado disso é o registro do maior número de visitantes da história da empresa: 260,8 mil pessoas frequentaram as 11 opções de passeios oferecidas.

Uma delas é a Wine Walk, disponível na unidade da Aurora no município de Pinto Bandeira. A experiência consiste em uma caminhada em meio aos vinhedos de chardonnay, pinot noir e riesling itálico com degustação de vinhos e espumante produzidos com essas uvas. Como o ambiente é aberto, o turista ganha um chapéu para se proteger do sol e também leva pra casa a taça utilizada.

O tour, carregado de significado e sensações, é guiado por um sommelier que traz contexto histórico e dá explicações focadas nas indicações geográficas (IG) reconhecidas na região, tanto de indicação de procedência (IP) quanto de denominação de origem (DO) — essa última conquistada em 2022.

A DO, nomeada Altos de Pinto Bandeira, é exclusiva para espumantes elaborados com as três variedades da vinícola, cultivadas em espaldeira e apreciadas pelos turistas na Wine Walk. Os produtos precisam cumprir uma série de requisitos para receber o selo, conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Entre eles, estão: fabricação pelo método tradicional; prensagem somente com uvas não desengaçadas; passar por 12 meses de autólise; e apresentar padrões físico-químicos específicos.

É um título como Champagne, atribuído unicamente a espumantes elaborados com regras próprias na região homônima do nordeste da França.

— É a coroação pela qualidade dos nossos produtos. É um selo de qualidade que nenhuma outra região do Brasil e do Hemisfério Sul possui — resume o sommelier da Aurora, Marcelo dos Santos.

"O principal ponto é o conhecimento que a pessoa adquire ao desfrutar desse espaço e desse momento", diz sommelier. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ele também detalha as características que tornam o terroir de Pinto Bandeira especial, relacionadas ao solo, clima, relevo e altitude. Ao fim do passeio, que dura entre 40 minutos e 1h, são servidas uma garrafa do espumante extra brut Altos de Pinto Bandeira e uma tábua de frios. O custo é de R$ 290 por pessoa.

— O principal ponto é o conhecimento que a pessoa adquire ao desfrutar desse espaço e desse momento. A Wine Walk é uma viagem pela história da região e, por que não, pelo mundo do vinho como um todo — complementa o sommelier.

Natureza + espumante = paz

Brinde no Barco é a principal aposta enoturística de vinícola de Flores da Cunha. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para quem procura fugir da correria do dia a dia e se conectar somente com a natureza, a vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha, apresenta o charmoso Brinde no Barco.

Na experiência, os visitantes são direcionados a uma das lagoas do local, onde sobem em uma embarcação de madeira com remos e ficam livres para flutuar pelas águas. O passeio privativo conta com um espumante nature blanc de blancs ou brut rosé, acompanhado de uma seleção de pães, castanhas, charcutaria e queijos ou pizza.

A atração surgiu há dois anos junto com a própria inauguração da Madre Terra, que nasceu mirando o enoturismo como um pilar estratégico.

— Todas as ideias foram muito bem pensadas durante anos para entendermos a Madre Terra como um potencial turístico. Queremos que as pessoas se sintam confortáveis, livres, em um espaço para se desconectarem um pouco — salienta a diretora criativa da Madre Terra, Tainá Zanetti.

Também buscado normalmente por casais, o Brinde no Barco acontece de quarta a sábado, nos turnos da manhã e da tarde. O preço é de R$ 275 por pessoa.

Antes de chegar ao ponto alto da experiência, os visitantes podem conhecer os cerca de cinco hectares de parreirais da propriedade, além de apreciar os bosques que reforçam a pegada natural do local.

— A Madre Terra é inspirada pela energia feminina da natureza, que não está presente só nas mulheres, mas nos homens, nas árvores, nos frutos. A questão do gestar, do crescer, do evoluir, todos esses ciclos nomeiam nossas linhas de produtos e estão na nossa marca — explica.

Outras opções enoturísticas oferecidas são a Winefulness, que consiste na degustação de vinhos com prática de yoga, e a atividade Cozinhar, beber e comer, que dá ao visitante a oportunidade de aprender a harmonizar pratos com produtos da vinícola.

Madre Terra possui outras duas áreas de vinhedos no RS, localizadas na Serra do Sudeste e na Campanha. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Definida como vinícola boutique, a Madre Terra tem um catálogo de 14 rótulos e uma capacidade de produção de até 50 mil litros por safra. O negócio possui outras duas áreas de vinhedos no RS, localizadas na Serra do Sudeste e na Campanha.