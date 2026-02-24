Espaço espiritual que atende a 600 pessoas por mês em Caxias  promove almoço beneficente em março

A casa holística Semeando Luz Estelar realiza, no dia 8 de março (domingo), Dia da Mulher, um almoço beneficente em Caxias do Sul. O evento ocorre a partir do meio-dia, no salão comunitário do bairro Cruzeiro, localizado na Rua Orion, 825.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades da associação, que oferece atendimentos gratuitos à comunidade ao longo de todo o ano. O cardápio será típico italiano, com sopa de agnolini, pien, lesso, risoto, galeto, lombo, churrasco, maionese, alface, tomate, pão, vinho e café com biscoito.

Os ingressos custam R$ 118 e podem ser adquiridos diretamente na secretaria da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 99992-1843.

Atuação há quase duas décadas

Localizada na Rua José Majali, 559, no bairro Rio Branco, a casa Semeando Luz Estelar completa 18 anos de fundação em 2026. O espaço tem atuação universalista, sem vínculo com dogmas religiosos, e oferece atendimentos gratuitos de reequilíbrio energético por meio da imposição de mãos.

Fundada e coordenada por Thanya Baialardi, a instituição atende, em média, cerca de 600 pessoas por mês, sem qualquer tipo de cobrança. As atividades são mantidas exclusivamente por meio de doações voluntárias e de ações promovidas ao longo do ano, como o almoço beneficente.

Os atendimentos presenciais ocorrem nas segundas-feiras à noite e nas terças à tarde. A proposta é atuar como complemento aos tratamentos físicos e psicológicos, acolhendo pessoas de todas as idades que buscam conforto emocional, equilíbrio interior e apoio espiritual.