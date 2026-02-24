Geral

Solidariedade
Notícia

Espaço espiritual que atende a 600 pessoas por mês em Caxias  promove almoço beneficente em março

Ação é promovida pela casa Semeando Luz Estelar. O cardápio será típico italiano, com ingressos a R$ 118

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS