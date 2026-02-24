Escola que começou em uma marcenaria completa 90 anos com a tradição de educar diferentes gerações da mesma família em Caxias

Família Bacarin: três gerações na mesma escola. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Fundado por uma associação criada por ex-alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo, e mantido pela Congregação dos Irmãos Lassalistas, o La Salle Caxias completa 90 anos neste mês de fevereiro. A instituição havia se instalado, em 1936, em um pavilhão que abrigava uma marcenaria na Avenida Rio Branco em Caxias do Sul.

Leia Mais Saiba por que Caxias do Sul tem a Zona Azul mais cara do Estado

Em 22 anos e depois da criação do Curso Ginasial, equivalente aos quatro anos finais do Ensino Fundamental, a estrutura com duas salas, recepção e secretaria na esquina da Avenida Itália e vizinha à Igreja São Pelegrino ficou pequena. A sede, onde está até hoje, nos fundos do cartão-postal de Caxias, foi inaugurada em 1964.

Do pátio arborizado, com brinquedos infantis e quadra de esportes onde os atuais 1.166 alunos aproveitam o recreio, ainda é possível ver a torre da igreja do bairro onde o colégio nasceu para atender a comunidade do entorno.

Aluno no início da década de 1970, Pedro Bacarin vinha de longe na época em que o campo de futebol ainda era de terra e servia de local para disputadas partidas de futebol que nem sempre acabavam bem:

— Tinha rivalidade entre quem morava na cidade e quem vinha da colônia, como eu e meus primos. Em um dos jogos me chamaram de colono e deu briga, que foi apartada pelo professor Ramiro, de Geografia, o mais brabo que eu tive. Mas, depois disso, aquele com que eu briguei depois veio a se tornar meu melhor amigo nos outros três anos de La Salle — lembra.

Apesar das diversas recuperações pelas quais precisou passar, a disciplina e tudo o que aprendeu nos quatro anos em que estudou no La Salle foram determinantes para Bacarin definir em qual escola os filhos estudariam.

Atualmente, as duas netas, Letícia e Rafaela, estão no primeiro e no oitavo ano do Ensino Fundamental. A mãe delas, Aline Bacarin, 44, foi aluna na década de 1990 e manteve a tradição de ser uma família lassalista.

— Eu gostei muito de estudar aqui, por mais que seja um colégio que exija disciplina, vem aliado com uma fala de respeito e cuidado. As meninas foram incentivadas desde cedo a terem autonomia e responsabilidade e isso foi tratado de uma maneira muito correta pela escola. Foi um período muito feliz da minha vida, apesar da dificuldade em vir sempre de ônibus do bairro Desvio Rizzo. Algumas vezes chegava atrasada e tinha que justificar para o Zanatta o porquê do atraso.

Professor Zanatta: cuidado com o comportamentos dos alunos e com as plantas do La Salle Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para contar a história do La Salle Caxias, aliás, é preciso falar de Luiz Antônio Zanatta, o professor que ainda carrega as chaves da escola e controla o horário dos alunos há 40 anos. Há algum tempo, além de cuidar dos corredores e sobretudo do comportamento dos estudantes, Zanatta dá atenção também para as plantas penduradas por ele em todos os andares da instituição.

— É um hobby, tem final de semana que venho aqui só pra dar água pra elas. Até que me aguentarem e tiverem paciência, vou continuar aqui. Eu gosto muito de estar com o aluno, sempre fui meio “aprontão” e me senti no lugar certo nesse cargo para ajudar a gurizada. Não tem gratificação melhor do que o sentimento de colocar um adolescente de volta para o trilho, mas é preciso paciência — revela.

Em quatro décadas, Zanatta trocou a sala de aula onde ensinava matemática pela função de orientar os estudantes, e pôde acompanhar diferentes gerações e os desafios que cercam cada uma delas

— Cada época tem suas diferenças, o aluno não é como a matemática, exata. Cada um é um mistério diferente. Hoje entendi que as pessoas têm necessidade de um atendimento mais acolhedor. Uma vez a gente pegava mais pesado. Às vezes o aluno precisa de uma referência, tem casos que me gratificam a ponto de eu dizer que valeu a pena — conta.

De acordo com o diretor do La Salle, Irmão Ivan Migliorini, a escola quer continuar se caracterizando com uma instituição de orientação humana e cristã, e com espírito comunitário:

— Nos propomos a formar jovens completos, com autoestima e visão de futuro, que saibam pensar e transferir seus conhecimentos para o cotidiano.