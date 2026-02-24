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Educação
Notícia

Escola que começou em uma marcenaria completa 90 anos com a tradição de educar diferentes gerações da mesma família em Caxias

Avós, filhos e netos compartilham lembranças do La Salle Caxias, que se mudou para o prédio atual, mas no mesmo bairro onde foi fundado, em 1964

Pedro Zanrosso

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