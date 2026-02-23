Em Caxias, empresas de transporte escolar e de passageiros de fretamento são convocadas para vistorias

Em Caxias do Sul, estão sendo convocadas para vistoria obrigatórias as empresas de transporte escolar e de transporte de passageiros sob regime de fretamento que estejam com o selo de vistoria vencendo em março.

A partir da próxima segunda-feira (2), das 10h às 16h, os condutores devem comparecer na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), que fica na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X. O prazo segue até o dia 31 de março.

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É necessário levar a seguinte documentação:

Relação (digitadas) das escolas e bairros aos quais prestam serviços;

Consulta da Pontuação da CNH, emitida há no máximo 30 dias;

Planilha de Inspeção Veicular devidamente aprovada nas mecânicas credenciadas no Município.