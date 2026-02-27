Em Caxias do Sul, três linhas de ônibus circulam até os Pavilhões da Festa da Uva; saiba quais são

Até o dia 8 de março, último dia da Festa da Uva, o L500 está em circulação. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, há três linhas de ônibus à disposição da população para chegar aos Pavilhões da Festa da Uva. Durante o período do evento, haverá a linha especial L500, e as já existentes L64 Vinhedos e L100 Pioneiro – Por do Sol.

Os horários e pontos de embarque e desembarque podem ser vistos neste link, divulgado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e a concessionária Caxias Urbano.

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Até o dia 8 de março, último dia da Festa da Uva, o L500 está em circulação. Nos dias úteis, com saídas do Centro das 13h às 21h, a cada 15 minutos, da Rua Dr. Montaury, na Parada Ópera. A mesma linha sai do Parque das 12h55min às 20h35min, a cada 30 minutos, e faz um atendimento às 22h05min.