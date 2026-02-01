Eduardo Leite assina contrato para instalação da planta de hidrogênio verde em Vacaria

Eduardo Leite em ato no Rodeio Internacional de Vacaria. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O acordo entre Estado, por meio do Badesul, e a empresa Rodoplast para implantação de uma planta de produção de hidrogênio verde integrada à gestão de resíduos sólidos urbanos em Vacaria foi assinado neste domingo (1º). O ato, que ocorreu no Rodeio Crioulo Internacional, teve a presença do governador Eduardo Leite (PSD).

Conforme o Estado, o projeto foi selecionado no edital de Desenvolvimento da Cadeia do Hidrogênio Verde, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) em parceria com a Casa Civil. O plano integra a estratégia de descarbonização do RS.

A iniciativa recebe o investimento de R$ 30 milhões do governo estadual, com contrapartida de R$ 15,3 milhões da empresa, conforme previsto no edital. A proposta foi desenvolvida pela Rodoplast em parceria com a Ambientalplast e a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Contudo, a data para o início da operação ainda não foi anunciada.

— Estamos dando mais um passo concreto para posicionar o Estado na vanguarda da transição energética no Brasil, unindo inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e desenvolvimento regional. Esse projeto mostra que é possível transformar um passivo ambiental, como os resíduos sólidos urbanos, em ativo econômico, gerando energia limpa, novos investimentos e oportunidades para os municípios — declarou Eduardo Leite, ao anunciar a novidade, no Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz.

A cerimônia contou também com a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; o gerente Regional Serra da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Fabio Decorato; os proprietários da Rodoplast, Marcelo Dondé e Omar Secchi; o responsável técnico da empresa, Marcelo Godinho; e o prefeito de Vacaria, André Luiz Rokoski.

Instalação da planta de hidrogênio verde

O projeto prevê a instalação da planta de hidrogênio de baixo carbono integrado diretamente com o sistema municipal de Vacaria de gestão de resíduos sólidos urbanos. Nesse caso, o processo inicia com a transformação dos resíduos no Composto Biossintético Industrial (CBSI), que converte biomassa e plásticos em um material estável, com propriedades de combustível.

Depois, esse composto passa por um processo chamado de pirólise. A etapa consiste na decomposição térmica de materiais orgânicos em altas temperaturas e na ausência ou com baixa presença de oxigênio. Essa fase é fundamental para a produção do óleo que será utilizado na obtenção do hidrogênio de baixo carbono.

Conforme o Estado, o hidrogênio produzido será destinado, prioritariamente, ao uso em transporte e mobilidade sustentável, incluindo o abastecimento inicial de caminhões de coleta de resíduos urbanos movidos a hidrogênio, além de aplicações estacionárias para geração de energia elétrica, seguindo a evolução do projeto.

Junto ao ato de assinatura foi entregue a Licença Prévia e de Instalação (LPIA), emitida pela Fepam, que autoriza a ampliação do empreendimento para a instalação de uma unidade piloto de tratamento térmico de resíduos e produção de hidrogênio na cidade dos Campos de Cima da Serra.

A licença corresponde a uma das etapas de implantação do projeto da Rodoplast e permite o processo de pirólise.

Inicialmente, deve operar em caráter experimental, mediante autorização específica para a realização de testes pré-operacionais. Essa etapa tem como objetivo comprovar a viabilidade técnica e ambiental da tecnologia, subsidiando a futura licença de operação.