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Notícia

Do churros de polenta à pizza de sagu: novidades gastronômicas da Festa da Uva 2026, em Caxias

Além da valorização da cultura, dos shows e do comércio, a celebração em é conhecida nacionalmente pela oferta de boa comida. Nos Pavilhões há opções para todos os gostos, seja para lanches ou refeições completas

Marcos Cardoso

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