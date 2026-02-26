Do churros de polenta à pizza de sagu: novidades gastronômicas da Festa da Uva 2026, em Caxias

A cada ano, a Festa da Uva, em Caxias do Sul, mexe com a curiosidade dos visitantes sobre quais as opções gastronômicas vai oferecer durante os dias de celebração. Na última edição, o pastel de polenta foi a sensação. Neste ano, as novidades ficam por conta do churros e do nhoque de polenta, além da pizza de sagu. Mas, claro, há muita variedade nos Pavilhões, com opções para quem vai em busca de um lanche ou de uma refeição completa.

O pastel de polenta feito por Jurema Secco foi uma das grandes atrações da Festa da Uva de 2024. A procura chegou a ser tão grande que a organização do evento instalou placas indicando aos visitantes onde encontrar o famoso lanche com recheio de queijo e massa com farinha de milho.

Nhoque de polenta é servido com molho de galinha caipira ou apenas molho vermelho, a R$ 28. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para este ano, o pastel foi um pouco modificado. Ele diminuiu de tamanho, agora é similar a um risoles e é vendido em porções de seis unidades (a R$ 20). O lanche é acompanhado de uma maionese de crem, receita da família de Jurema, mas que, assim como o pastel, não tem a receita revelada.

Jurema resolveu inovar mais uma vez. Agora, ela está apresentando ao público o nhoque de polenta, servido em porções de 300 gramas, com molho de galinha caipira ou apenas molho vermelho para quem não come carne, a R$ 28. Um detalhe: ele não é cozido, mas feito na frigideira com um fio de óleo.

— Ele (nhoque) partiu da massa do pastel, só não é bem igual. Eu fiz bem redondinho, parece um macarrãozinho, e não tem glúten — conta Jurema.

Além disso, Jurema também está vendendo pacotes de 500 gramas do nhoque de polenta congelados, para que as pessoas possam fazer em casa.

— Não sei de onde surgem as minhas ideias, mas a cada ano eu procuro fazer algo diferente. Um dia eu estava fazendo o pastel de polenta, e pedi para a minha mãe: "será que essa massa não dá para desenvolver um nhoque?". "Mas claro que dá", disse ela. Aí fui tentar fazer, no início grudava na mão, e fui achando o jeito — complementa Jurema, à frente do Armazém do Grostoli.

— Eu acho que vai ser legal (a Festa). Temos ainda o pastel de uva, que é algo que o pessoal aprecia muito.

Homenagem e agradecimento à Festa

A família de Franciele Souza Pereira saiu de Tapera, município próximo de Passo Fundo, no norte do RS, para vir a Caxias do Sul em 1996 justamente com o objetivo de trabalhar na Festa da Uva daquele ano. Gostaram da Serra e acabaram ficando.

Hoje, Franciele é uma das sócias do Buzhumm Delícias Viajantes. O crepe suíço, receita que era feita pelos pais há 30 anos, é um dos carros-chefes ao lado dos churros. Churros que, neste ano, são feitos com uma nova base: a polenta. E a criação é uma forma de homenagear ao evento e agradecer o acolhimento dos caxienses.

Os churros são vendidos a R$ 15 a unidade. Eles podem ser salgados, com recheio de requeijão, catupiry e coberturas de frango, carne de panela, calabresa ou salame, e os doces podem levar geleia de uva, goiabada ou doce de leite.

— Desde que tivemos a ideia, fomos desenvolvendo a receita, nossa mãe contribuiu bastante, ela que deu as ideias iniciais, e fomos colocando em prática. Nos últimos dias estávamos fazendo ajustes, realmente ela é mais difícil (que a massa tradicional) porque ela precisa ter uma consistência mais firme — conta Franciele.

Essência italiana

Proprietário da pizzaria Anna Perenna, Ederson Romiano Beulk Flores se considera inquieto. Ele está à frente do empreendimento há cerca de sete anos e assina ao menos oito sabores de pizza autorais, frutos de muita pesquisa. Dentre elas, a Imperatriz Italiana, de filé em cubos com geleia de uva, que já é vendida desde 2024.

Para este ano ele resolveu inovar ainda mais e uniu a pizza com uma das principais sobremesas da Serra: o sagu. O sabor recebeu o nome de Essência Italiana:

A pizza ainda está em fase final de elaboração para ser vendida ao público, tanto é que não estava disponível ao longo da semana — será vendida aos finais de semana. A inteira, de 35 centímetros, custará R$ 149,90; a fatia, R$ 26,90.

Flores diz que essa pizza é considerada uma sobremesa e é servida gelada. A textura lembra um sorvete. E quem quiser ter a experiência, vai ter que correr, pois ela não vai ficar no cardápio fixo da pizzaria:

— É o sagu tradicional, mas feito com um creme especial. Na base vai algo diferenciado (que ele não revela). É uma criação nova, desenvolvida em 24 horas, e pontual, é só para a Festa da Uva.

Até 8 de março

A Festa da Uva segue em Caxias do Sul até o dia 8 de março. Os Pavilhões estão abertos de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h. Nas sextas-feiras, a Festa da Uva acontece das 14h às 23h, enquanto nos sábados das 10h às 23h e nos domingos das 10h às 22h.