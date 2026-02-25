Curso gratuito sobre inteligência artificial para professores, em Caxias, está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a formação gratuita de professores sobre inteligência artificial, com Guilherme Cavallini, em Caxias do Sul.

Será nos dias 16 e 17 de março, na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo (Rua Pinheiro Machado, 410, no bairro Nossa Senhora de Lourdes). As vagas são limitadas.

O objetivo é capacitar educadores no uso de IA generativa de maneira estratégica, ética e produtiva, com exemplos práticos de aplicação na educação para crianças e adolescentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 5 de março por meio de preenchimento de formulário online. Os candidatos selecionados para a formação serão contatados via WhatsApp.

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