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CSG confirma duplicação da RS-122 e construção de dois viadutos em Caxias do Sul  

Primeiras intervenções na zona norte da cidade começam nesta semana, com desvios no trânsito para a construção de uma travessia subterrânea. Duplicação da rodovia deve iniciar em 30 dias 

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