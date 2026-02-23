CSG confirma duplicação da RS-122 e construção de dois viadutos em Caxias do Sul  

Desvio no trânsito no km 41 da RS-122, entre os bairros Cidade Nova e Distrito Industrial, passa a valer nesta terça-feira (24). Porthus Junior / Agencia RBS

A semana começa com alterações no trânsito de Caxias do Sul devido ao início das obras na RS-122, no contorno norte da cidade. A partir desta terça-feira (24), o fluxo no km 71, no acesso entre os bairros Cidade Nova e Distrito Industrial, será desviado. Nesse ponto, equipes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) irão iniciar as escavações para a instalação de uma galeria de águas pluviais e uma travessia subterrânea. Ali serão feitos os acessos aos dois bairros, enquanto na pista superior fluirá o trânsito na rodovia.

O início dessa e de outras obras foram confirmadas pela CSG na tarde desta segunda-feira (23), em uma coletiva de imprensa. O diretor-presidente da concessionária, Ricardo Peres, anunciou os prazos de início e de término da obra entre o Distrito Industrial e o Cidade Nova, bem como de um viaduto no km 78 e a duplicação da RS-122 no trecho entre os kms 69 e 80.

As obras do viaduto do km 78 estão previstas para iniciar em 10 de março, após o encerramento da Festa Nacional da Uva. O projeto da CSG prevê uma estrutura com 40 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura de 5,5 metros. A estrutura atual que transpõe a Rua Ludovico Cavinato e os Pavilhões conta com 3,6 metros de altura e pista simples.

Viaduto entre a Rua Ludovico Cavinato e os Pavilhões será ampliado, e terá altura de 5,5 metros. Porthus Junior / Agencia RBS

Esse viaduto e a travessia subterrânea deverão ser finalizados até outubro de 2026. Também na coletiva, Peres atualizou que a ponte sobre o Arroio Tega está com 80% de conclusão e deve ser finalizada até julho deste ano. A estrutura terá 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura.

Já os trabalhos de duplicação da RS-122 devem iniciar em 30 dias. Até lá, a CSG irá divulgar a prévia dos planos e os pontos em que haverá desvios. Ao todo, são 10,9 quilômetros no trecho entre os kms 69 e 80, com previsão de entrega até janeiro de 2027. Ao todo, a CSG irá investir R$ 500 milhões na obra.

Em nível regional, foi confirmada também a duplicação da RS-453, entre Garibaldi e Farroupilha. As obras devem iniciar no segundo semestre deste ano e seguirão até o fim de 2027.

Conforme Peres, apesar do reequilíbrio de contrato ainda não ter sido totalmente resolvido, as falas do governador Eduardo Leite, na abertura da Festa da Uva, sinalizaram uma garantia de compromisso do Estado com a concessionária.