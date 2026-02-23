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Corpos de pai e filho encontrados em Muçum serão sepultados nesta segunda em Bento Gonçalves

Vítimas haviam saído para pescar na noite de sábado e desapareceram no Rio Taquari. Eles foram localizados na tarde de domingo

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