Corpos de pai e filho encontrados em Muçum serão sepultados nesta segunda em Bento Gonçalves

Serão sepultados às 16h desta segunda-feira (23), no Cemitério Municipal de São Roque, em Bento Gonçalves, os corpos de Valdecir Chiodi, 50 anos, e do filho Emerson Chiodi, 20. O velório, ainda sem horário confirmado, será realizado na Sala A da Funerária Bento XVI.

Pai e filho foram encontrados mortos na tarde deste domingo (22), após desaparecerem no Rio Taquari. Eles haviam saído para pescar na noite de sábado (21) e não retornaram, o que mobilizou familiares e equipes de resgate.

Os corpos foram localizados por volta das 16h deste domingo (22), na localidade de Dom Luiz Felipe de Nadal, entre os municípios de Muçum e Santa Tereza, no Vale do Taquari. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas pelas autoridades.