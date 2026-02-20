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Notícia

Consulta pública sobre concessão de aeroporto de Garibaldi é aberta; entenda a proposta da prefeitura  

Texto inicial indica cedência do espaço por 24 anos, mediante pagamento de outorga de R$ 350 mil e outorga variável sobre a receita do local acima de 2,5%. Comunidade pode se manifestar sobre o projeto, indicando mudanças  

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