Consulta pública sobre concessão de aeroporto de Garibaldi é aberta; entenda a proposta da prefeitura  

Prefeitura entende que espaço possui potencial para movimentar o turismo na região. Ulisses Castro / Agencia RBS

A prefeitura de Garibaldi iniciou nesta sexta-feira (20) uma consulta pública para discutir a concessão do aeroporto da cidade. A comunidade pode contribuir com sugestões e dar sua opinião até dia 23 de março. A participação deve ser feita, exclusivamente, pelo e-mail administracao@garibaldi.rs.gov, para o qual devem ser encaminhados os apontamentos.

A concessão do aeroporto da cidade está em debate desde 2023. Contudo, o projeto ganhou fôlego após 2024, quando o espaço se tornou referência para voos humanitários durante a calamidade de chuva intensa, alagamentos e bloqueios de rodovias.

Em entrevista ao Pioneiro em maio do ano passado, o secretário Municipal de Governança, Eduardo Mombach, afirmou que empresários demonstraram interesse em investir na estrutura. Na época, a prefeitura de Garibaldi promoveu uma reunião na CIC para debater a cessão de uso do espaço.

Nesta sexta, além do anúncio de abertura da consulta pública, foi divulgado texto do edital de concessão, que deverá ser avaliado pela comunidade. O documento pode ser acessado no site da prefeitura.

A proposta inicial do município é ceder o espaço pelo período de 24 anos, não sendo possível prorrogar o prazo. Podem participar empresas brasileiras ou estrangeiras, fundos de investimento, entidades e consórcios.

A prefeitura estipulou outorga fixa de R$ 350 mil a serem pagos ao longo dos 24 anos de concessão. Na prática, esse é o pagamento que o vencedor do edital deverá fazer ao município para explorar o aeroporto.

No entanto, o critério que irá determinar o vencedor é a outorga variável. Esse valor incide sobre a receita do aeroporto. Quem apresentar maior percentual a ser pago ao município sobre a receita, vence o edital. O mínimo exigido pela prefeitura de Garibaldi é de 2,5%.

O vencedor da concessão receberá do município o direito de explorar o aeroporto por meio de cobrança de tarifas de pouso, embarque e permanência no local; aluguel de hangares; venda de publicidade; prestação de serviços no terminal; e operação de cargas ou voos charter (contratado por um grupo específico). Atualmente, esse gerenciamento é feito pela prefeitura.

Em contrapartida, o vencedor do edital deverá se comprometer a entregar uma infraestrutura mínima. Os investimentos estão previstos em duas fases. Na primeira, que deve ser cumprida em 18 meses, a estrutura básica funcional do espaço deve ser finalizada. Estão previstos:

cercamento total do espaço;

terminal de passageiros com 393,75 m²;

estacionamento com no mínimo 32 vagas;

Pátio para três aeronaves leves e uma categoria B;

Brigada de incêndio, conforme regulações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC);

hangares organizados e licenciados.

Já na segunda fase, que tem 60 meses de prazo, o vencedor do edital deverá ampliar o pátio e o terminal, além de realizar melhorias nas pistas de taxiamento (faixas que conectam a pista principal ao pátio, aos hangares e ao terminal). Além disso, a empresa que assumir o aeroporto de Garibaldi deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para gerir o espaço e enviar relatórios periódico para o município.

Também integra a primeira versão do edital a manutenção do Aeroclube de Garibaldi no aeroporto. Para conciliar as atividades, o documento indica que o hangar histórico não será inserido na concessão, permanecendo sob a tutela do Aeroclube. As aeronaves do clube terão isenção de tarifas, desde que operem voos não comerciais.