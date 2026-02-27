Confira os horários da degustação gratuita de uvas e vinhos na Festa da Uva

Durante a 35ª edição da Festa da Uva, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) promove a degustação gratuita de uvas e vinhos. A atividade acontece diariamente no Parque de Eventos.
As sessões são orientadas por profissionais da Smapa, da Emater e da Embrapa. Ao todo, são disponibilizadas seis variedades de uva e quatro de vinhos de produtores locais.
As inscrições para participar podem ser realizadas diretamente no local, que fica ao lado da Exposição de Uvas. A Festa da Uva vai até 8 de março.
Confira os horários:
Segunda a sexta:
- 15:30 – Degustação de uvas
- 16:15 – Degustação de uvas
- 17:00 – Degustação de vinhos
Sábados e Domingos:
- 14:45 – Degustação de uvas
- 15:30 – Degustação de uvas
- 16:15 – Degustação de uvas
- 17:00 – Degustação de vinhos
- 17:45 – Degustação de vinhos
- 18:30 – Degustação de vinhos