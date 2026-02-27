Confira os horários da degustação gratuita de uvas e vinhos na Festa da Uva

Degustação é gratuita e acontece diariamente Secretaria da Agricultura,Pecuária e Abastecimento / Divulgação

Durante a 35ª edição da Festa da Uva, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) promove a degustação gratuita de uvas e vinhos. A atividade acontece diariamente no Parque de Eventos.

As sessões são orientadas por profissionais da Smapa, da Emater e da Embrapa. Ao todo, são disponibilizadas seis variedades de uva e quatro de vinhos de produtores locais.

Leia Mais Já virou tradição: público chega cedo para garantir um bom lugar para assistir ao desfile cênico em Caxias do Sul

As inscrições para participar podem ser realizadas diretamente no local, que fica ao lado da Exposição de Uvas. A Festa da Uva vai até 8 de março.

Confira os horários:

Segunda a sexta:

15:30 – Degustação de uvas

16:15 – Degustação de uvas

17:00 – Degustação de vinhos

Sábados e Domingos: