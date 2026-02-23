Confira a programação desta semana na Festa da Uva

35ª Festa da Uva ocorre até o dia 8 de março Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após receber 50 mil pessoas no primeiro fim de semana, a Festa da Uva dá sequência à 35ª edição. Com o objetivo de aproximar a comunidade do evento, as segundas e terças-feiras têm entrada gratuita nos Pavilhões.

Nos demais dias, o ingresso para acessar o parque custa R$ 30. Pessoas com deficiência contam com gratuidade no ingresso e direito à meia-entrada nos shows. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada, conforme a legislação vigente. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Minha Entrada. O estacionamento custa R$ 20.

Leia Mais Quadras de areia com uso gratuito: antiga estação de tratamento de esgoto vira área esportiva em Caxias

Na sexta-feira (27), é retomada a programação de shows nacionais. Para essas atrações, há venda de ingresso específico, que também dá acesso aos pavilhões. Já quem paga a entrada para o Centro de Eventos pode assistir gratuitamente a shows de artistas regionais.

O Centro de Eventos estará aberto para visitação de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; às sextas-feiras, das 14h às 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h.

Confira a programação desta semana:

Terça-feira 24/02

Entrada gratuita

14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

14h às 22h - distribuição de uvas

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min. – Brinde no Mirante

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h às 17h - Lançamento do livro “Nos 150 Anos da Imigração, um esforço para salvar a Língua Talian”

17h30 - Circus Magic Show com Espetáculo “Rock Clown 10 anos mais Underground “

19h - CIA Espícula com o Espetáculo: Ripsódia Cia Espícula

20h30 - Maiquinho do Acordeon e Grupo Tropeada

Palco Vila dos Distritos

19h - Imigrantes de Caxias do Sul

Quarta-feira 25/02

14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

14h às 22h - distribuição de uvas

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min. – Brinde no Mirante

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h - Andri e Hector

16h - Joel Vianna

18h - Tarantela Indie - Teti e Bárbara Tedesco

20h - Grupo Companhia do Gaitaço

Palco Vila dos Distritos

15h - Coral Cantando no Tom da Vida

19h - Imigrantes de Caxias do Sul

Quinta-feira 26/02

14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

14h às 22h - distribuição de uvas

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min. – Brinde no Mirante

20h - Desfile Cênico Musical da Rua Sinimbu

Atrações Itinerante

Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador

16h - Atração Itinerante cultural Grupo Ueba

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h - Escola de Danças Carla Barcellos

15h30 - Trupe de Maricas com o Espetáculo ''Um Passarinho me Contou''

18h- Banda de Música da Ajudância Geral da Brigada Militar

20h - Carol Soul Rock

Sexta-feira 27/02

14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

14h às 22h - distribuição de uvas

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min. – Brinde no Mirante

22h – Show Nacional na Arena Multicultural com Orochi | Cabelinho | MC Daniel

Atrações Itinerante

Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador

16h - Atração Itinerante cultural GentEncena

18h - Atração Itinerante cultural Grupo Ueba

20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h - Criando e Contando - Gio e Doug

15h30 - Carol Gobbato e Gabriel Lopes

17h - Robison Boeira

18h - Fábio Soares

19h - Coral Anima D’Itália

20h - Stand Up Bagual do Gaudêncio

22h- Grupo Sanfonaço

Palco Vila dos Distritos

19h - Stella D’Italia

20h30 - Coral Anima D’Itália

Sábado 28/02

10h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

10h às 23h - distribuição de uvas

10h às 13h – Saguzaço feito, ao vivo, no Palco da Experiência

14h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

15h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

17h – Jogos Coloniais no Palco da Experiência

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min. – Brinde no Mirante

23h – Show Nacional na Arena Multicultural com Luan Santana

Atrações Itinerante

Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador

11h - Atração Itinerante cultural Cia Espícula

14h - Atração Itinerante cultural Neno e Nena

16h - Atração Itinerante cultural Cia Garagem de Teatro

18h - Atração Itinerante cultural GentEncena

20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

11h30 - Essência Cigana Espaço Cultural

12h - Coral Típico Italiano Ana Rech

13h30 - Coral Nova Trento

15h - Gabriel Lopes Piano Trio

16h30 - Triadi Música

18h30 - Cavatappi Duo

20h30 - Baitaca e Grupo

22h - Show Baile com o Grupo Imagem

Palco Vila dos Distritos

15h - Imigrantes de Caxias do Sul

16h - Coral Nossa Senhora de Guadalupe