Confira a programação desta semana na Festa da Uva

Após receber 50 mil pessoas no primeiro fim de semana, a Festa da Uva dá sequência à 35ª edição. Com o objetivo de aproximar a comunidade do evento, as segundas e terças-feiras têm entrada gratuita nos Pavilhões.
Nos demais dias, o ingresso para acessar o parque custa R$ 30. Pessoas com deficiência contam com gratuidade no ingresso e direito à meia-entrada nos shows. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada, conforme a legislação vigente. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Minha Entrada. O estacionamento custa R$ 20.
Na sexta-feira (27), é retomada a programação de shows nacionais. Para essas atrações, há venda de ingresso específico, que também dá acesso aos pavilhões. Já quem paga a entrada para o Centro de Eventos pode assistir gratuitamente a shows de artistas regionais.
O Centro de Eventos estará aberto para visitação de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; às sextas-feiras, das 14h às 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h.
Confira a programação desta semana:
Terça-feira 24/02
Entrada gratuita
- 14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
- 14h às 22h - distribuição de uvas
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min. – Brinde no Mirante
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h às 17h - Lançamento do livro “Nos 150 Anos da Imigração, um esforço para salvar a Língua Talian”
- 17h30 - Circus Magic Show com Espetáculo “Rock Clown 10 anos mais Underground “
- 19h - CIA Espícula com o Espetáculo: Ripsódia Cia Espícula
- 20h30 - Maiquinho do Acordeon e Grupo Tropeada
Palco Vila dos Distritos
- 19h - Imigrantes de Caxias do Sul
Quarta-feira 25/02
- 14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
- 14h às 22h - distribuição de uvas
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min. – Brinde no Mirante
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h - Andri e Hector
- 16h - Joel Vianna
- 18h - Tarantela Indie - Teti e Bárbara Tedesco
- 20h - Grupo Companhia do Gaitaço
Palco Vila dos Distritos
- 15h - Coral Cantando no Tom da Vida
- 19h - Imigrantes de Caxias do Sul
Quinta-feira 26/02
- 14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
- 14h às 22h - distribuição de uvas
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min. – Brinde no Mirante
- 20h - Desfile Cênico Musical da Rua Sinimbu
Atrações Itinerante
- Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador
- 16h - Atração Itinerante cultural Grupo Ueba
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h - Escola de Danças Carla Barcellos
- 15h30 - Trupe de Maricas com o Espetáculo ''Um Passarinho me Contou''
- 18h- Banda de Música da Ajudância Geral da Brigada Militar
- 20h - Carol Soul Rock
Sexta-feira 27/02
- 14h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
- 14h às 22h - distribuição de uvas
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min. – Brinde no Mirante
- 22h – Show Nacional na Arena Multicultural com Orochi | Cabelinho | MC Daniel
Atrações Itinerante
- Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador
- 16h - Atração Itinerante cultural GentEncena
- 18h - Atração Itinerante cultural Grupo Ueba
- 20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h - Criando e Contando - Gio e Doug
- 15h30 - Carol Gobbato e Gabriel Lopes
- 17h - Robison Boeira
- 18h - Fábio Soares
- 19h - Coral Anima D’Itália
- 20h - Stand Up Bagual do Gaudêncio
- 22h- Grupo Sanfonaço
Palco Vila dos Distritos
- 19h - Stella D’Italia
- 20h30 - Coral Anima D’Itália
Sábado 28/02
- 10h – Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
- 10h às 23h - distribuição de uvas
- 10h às 13h – Saguzaço feito, ao vivo, no Palco da Experiência
- 14h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 15h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 17h – Jogos Coloniais no Palco da Experiência
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min. – Brinde no Mirante
- 23h – Show Nacional na Arena Multicultural com Luan Santana
Atrações Itinerante
- Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador
- 11h - Atração Itinerante cultural Cia Espícula
- 14h - Atração Itinerante cultural Neno e Nena
- 16h - Atração Itinerante cultural Cia Garagem de Teatro
- 18h - Atração Itinerante cultural GentEncena
- 20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 11h30 - Essência Cigana Espaço Cultural
- 12h - Coral Típico Italiano Ana Rech
- 13h30 - Coral Nova Trento
- 15h - Gabriel Lopes Piano Trio
- 16h30 - Triadi Música
- 18h30 - Cavatappi Duo
- 20h30 - Baitaca e Grupo
- 22h - Show Baile com o Grupo Imagem
Palco Vila dos Distritos
- 15h - Imigrantes de Caxias do Sul
- 16h - Coral Nossa Senhora de Guadalupe