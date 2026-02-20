Começam os atendimentos da Carreta de Saúde da Mulher em Caxias do Sul

O veículo adaptado oferta atendimentos para prevenção de câncer de mama e do colo do útero. Ricardo Rech / Divulgação

A Unidade Móvel de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher — Carreta de Saúde — iniciou os atendimentos em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (20). A previsão é de que o serviço permaneça disponível na cidade até o final de março. Antes, o veículo, que é do governo federal, prestou atendimento para a população de Pelotas.

Uma cerimônia, com a presença de autoridades, foi realizada na Praça das Feiras, onde a unidade permanecerá instalada. O veículo adaptado oferta para os pacientes do SUS atendimentos para prevenção de câncer de mama e do colo do útero, essenciais para garantir o tratamento de doenças graves no tempo certo.

— Nós temos um represamento de cerca de 3 mil mulheres aguardando exames, consultas, especialmente mamografias e ecografias. Nós conseguiremos, a partir da carreta da saúde, dar vazão, minimizar essa lista de espera — destacou o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno.

A primeira mulher atendida pela unidade móvel foi a dona de casa Luciana Maria Rasador, 58 anos. Ela realizou o exame de mamografia no começo da tarde e contou que aguardava pelo atendimento desde outubro do ano passado:

— Foi maravilhoso, uma equipe muito profissional e cuidadosa. Achei excelente essa ideia da carreta específica para a saúde da mulher, para desafogar as filas e ajudar nos encaminhamentos de forma mais rápida — ressaltou.

Atendimento é exclusivo para quem está na lista de espera

Não haverá atendimento por demanda espontânea. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão atendidas exclusivamente mulheres que já estão inseridas em lista de espera.

As pacientes contatadas deverão procurar sua UBS de referência para retirada do agendamento. Além do exame agendado, as usuárias poderão passar por avaliação médica no local e receber encaminhamentos complementares.