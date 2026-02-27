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Com pouca chuva e com dias de calor intenso: como deve ser o clima na Serra em março

Mês marca o final do verão e o início do outono. Na primeira semana, os termômetros podem chegar aos 30ºC em Gramado, por exemplo

Marcos Cardoso

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