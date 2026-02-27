Com pouca chuva e com dias de calor intenso: como deve ser o clima na Serra em março

A chuva ao longo do mês será de 121 milímetros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O mês de março, que marca o fim do verão — o outono se inicia oficialmente no dia 20 — deve ser de temperaturas acima da média na Serra e com projeção de dias de calor intenso, como aponta projeção da Climatempo. Por outro lado, a chuva não deve chegar na média.

Segundo o serviço de meteorologia, a temperatura máxima média ao longo de março deverá ser de 25ºC, enquanto a mínima ficará na casa dos 16ºC.

O primeiro dia de março, neste domingo, será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde em Caxias do Sul. A temperatura mínima será de 15ºC e a máxima de 25ºC. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros não devem passar dos 21ºC.