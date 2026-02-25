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Com expectativa de receber 700 mil visitantes, ChocoPáscoa de Gramado terá 30 dias de programação gratuita

Evento começa no dia 12 de março e promete transformar a cidade em um grande cenário temático; agenda prevê mais de 100 atrações artísticas e culturais

Pablo Ribeiro

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