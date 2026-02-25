Com expectativa de receber 700 mil visitantes, ChocoPáscoa de Gramado terá 30 dias de programação gratuita

ChocoPáscoa deve impulsionar o turismo e a economia local. Cleiton Thiele / divulgação

Gramado já está no clima da Páscoa com o lançamento oficial da ChocoPáscoa 2026, realizado nesta terça-feira (24). O evento ocorrerá de 12 de março a 12 de abril e promete transformar a cidade em um grande cenário temático, com 30 dias de programação gratuita.

A expectativa da organização é receber mais de 700 mil visitantes. A agenda prevê mais de 100 atrações artísticas e culturais, incluindo desfiles, espetáculos teatrais, shows musicais e experiências imersivas em diferentes pontos da cidade. Além das atividades lúdicas, a programação também contempla celebrações religiosas.

Segundo a Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), a produção passou de 700 toneladas em 2025 para 840 toneladas neste ano — um aumento de 20%. Atualmente, o setor conta com 28 fábricas e gera mais de três mil empregos diretos e indiretos no município, que se intitula Capital Nacional do Chocolate Artesanal.

A exemplo do que ocorre com o Natal Luz de Gramado, a proposta, segundo o prefeito Nestor Tissot, é consolidar a Páscoa como um evento de longa duração no calendário turístico da cidade. A ampliação das atrações, conforme ele, fortalece o turismo e contribui para o desenvolvimento econômico local.

A gestora do evento, Kenia Jaeger, detalhou a programação durante a solenidade de lançamento, que contou com intervenções artísticas. Já a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, destacou que a meta é consolidar a ChocoPáscoa como o maior evento de Páscoa do Brasil.

Para incentivar a movimentação turística nas primeiras semanas, hotéis associados ao SindTur Serra Gaúcha vão oferecer descontos de 10% a 20% entre 12 e 31 de março.

Outra novidade é o ChocoRoteiro Gastronômico, promovido pela Abrasel Hortênsias, que contará com 35 estabelecimentos participantes. Os restaurantes vão apostar em decoração temática e na criação de receitas exclusivas para o período.

Salão do Chocolate Artesanal

A Rua Coberta receberá o Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, reunindo chocolateiros locais, espaço kids e um lounge para harmonização com vinhos e espumantes. Com o tema Da Origem à Arte – A Jornada do Cacau em Gramado, o evento propõe apresentar ao público a trajetória do cacau, da amêndoa à experiência sensorial.

As oficinas gastronômicas em parceria com o Senac Gramado também estão confirmadas na programação.

1º ChocoBeach Tennis Gramado

Entre as novidades está o ChocoEsportes, que inclui o 1º ChocoBeach Tennis Gramado. O torneio será realizado de 13 a 15 de março, na Arena Curta Beach Sports, com 11 categorias em disputa, entre masculino, feminino, misto e duplas de pais e filhos.

Já no dia 4 de abril ocorre a tradicional Corrida do Coelho, com percursos de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e provas infantis. As inscrições para as competições esportivas podem ser feitas pelo site oficial do evento.

Desfile na Borges

A Avenida Borges de Medeiros e a Praça das Etnias concentram parte das atrações. Na praça será instalada a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino. Já a Parada de Páscoa, com o tema A Doce Viagem do Sabor, ocorrerá aos finais de semana na principal avenida da cidade, com 44 artistas no elenco e 12 apresentações.