Com direito a brinde no palco e performance carismática, Maiara e Maraisa abrem shows nacionais da Festa da Uva 2026, em Caxias

Antes da terceira música do repertório — Presepada — as duas brindaram no palco, com taças de vinho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As vozes potentes das irmãs mato-grossenses Maiara e Maraisa ecoaram entre milhares de pessoas no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, no começo da madrugada deste domingo (22). A performance de cerca de uma hora e meia da dupla sertaneja marcou a abertura dos shows nacionais da Festa da Uva 2026.

Pontuais, as irmãs gêmeas iniciaram o espetáculo às 23h54min de sábado (21), seis minutos antes do horário previsto pela organização. Lançado em 2021, em parceria com Marília Mendonça, Esqueça‐me se for capaz foi o hit escolhido para abrir a noite.

Entre efeitos especiais de fogo e papel picado, Maiara e Maraisa não economizaram no carisma e nas interações com o público. Antes da terceira música do repertório — Presepada — as duas brindaram no palco, com taças de vinho. A bebida, inclusive, esteve presente durante todo o show em mesinhas.

— A gente ama os lugares daqui, as pessoas, a bebida. Sabemos o quanto que é importante a Festa da Uva. Inclusive, conhecemos as vinícolas e ficamos muito felizes — discursou Maiara.

A culpa é nossa, música lançada em 2023 no DVD Identidade, foi a responsável por instigar o público para o primeiro coro. Mas foi Vai Lá, com ritmo mais dançante, que encorajou casais a trocarem passos de dança na arena de shows.

Ao longo dos 90 minutos, as irmãs circularam por composições delas para outros artistas, modões sertanejos como — Amor de Primavera e Rumo a Goiânia, além, claro, de sucessos próprios antigos e novos. Uma das partes mais especiais e que concentrou certo tempo do espetáculo homenageou a cantora Marília Mendonça. Ela morreu em 2021 em um acidente aéreo.

Em uma das passagens mais simbólicas e ao som de músicas como Todo mundo menos você e Quero você do jeito que quiser, Maraisa vestiu uma camiseta amarela estampada com a capa do álbum Todos os Cantos, lançado por Marília Mendonça em 2018. A dupla ainda beijou e circulou com uma bandeira do Rio Grande do Sul que foi personalizada com o rosto da cantora falecida.

— Uma salva de palmas para nossa eterna rainha — pediu Maiara.

Maiara trocou abraços e fez fotos com parte da plateia, no bloco final da apresentação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O bloco final do espetáculo concentrou um dos maiores sucessos da dupla — Medo Bobo — e uma afetuosa troca de abraços entre Maiara e parte da plateia, enquanto a irmã segurava a apresentação solo. O fechamento, por volta de 1h30min, ficou por conta do novo som Sustenta, do novo projeto Melhor Que Imaginei.

No camarim, antes de atender aos fãs, elas conversaram com o Pioneiro. Maiara definiu que a carreira das duas vive uma fase mais plena e tranquila:

— Graças a Deus hoje podemos aproveitar o sucesso, com alegria imensa. Prezamos muito pela qualidade de vida, queremos fazer shows como esse, que amamos fazer, tendo mais tempo para dedicar a nossa família e a uns projetos paralelos que sempre sonhamos em fazer.

Empoderamento e identificação com as letras

Eduarda de Paula é fã das gêmeas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Empresária do ramo de beleza, a moradora de Caxias do Sul Eduarda de Paula, 27 anos, conta que se aproximou da dupla a partir de uma experiência em um relacionamento:

— Eu me encontrei muito nas letras das músicas delas, que falam sobre amor, decepção e superação principalmente, trazendo esse empoderamento para a mulher — conta ela, cuja música preferida é A Culpa é Nossa.

Denise Jaskulski, 33, e Miriani Batista Correia, 40, assistiram ao show de Maiara e Maraisa pela primeira vez. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As amigas Miriani Batista Correia, 40, e Denise Jaskulski, 33, se preparavam para assistir pela primeira vez o show das sertanejas mato-grossenses.

— Gosto muito delas porque o sertanejo é dominado pelos homens e elas se destacaram, são maravilhosas, têm várias músicas que viram hit. Eu vim para me divertir e prestigiar esse talento — salientou Denise.

Para Maraisa, a sensação de empoderamento mencionada pelas fãs é um movimento natural:

— É um pouco da nossa verdade, com certeza. Desde a época que lançamos a primeira música com a Marília, foi muito importante para mostrar que a mulher também pode falar de cachaça, mostrar que também sofre. Ficamos superfelizes quando as pessoas se identificam com isso — avalia.

Próximos shows