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Com direito a brinde no palco e performance carismática, Maiara e Maraisa abrem shows nacionais da Festa da Uva 2026, em Caxias

Pontuais, as irmãs gêmeas iniciaram o espetáculo às 23h54min de sábado (21), relembrando sucessos, modas de viola e homenageando a cantora Marília Mendonça

Alana Fernandes

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