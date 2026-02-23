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Colisão entre cinco veículos deixa trânsito lento na RS-122 entre Farroupilha e Caxias

Acidente deixou o trânsito lento entre as cidades por pelo menos duas horas 

Tamires Piccoli

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