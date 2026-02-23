Colisão entre cinco veículos deixa trânsito lento na RS-122 entre Farroupilha e Caxias

Acidente aconteceu próximo da empresa Recicla. Ao menos duas pessoas ficaram feridas. Porthus Junior / Agencia RBS

Um acidente de trânsito registrado por volta das 18h30min desta segunda-feira (23) deixou o trânsito lento entre Farroupilha e Caxias do Sul. O caso aconteceu no km 62 da RS-122, próximo à empresa Recicla.

Em frente ao local onde o acidente aconteceu, o trânsito foi restrito a uma pista em ambos os sentidos. A colisão envolveu cinco veículos, entre eles um Fiesta, Sandero, Ecosport e caminhão Mercedez 1016.

O trânsito foi normalizado por volta das 20h15min, quando os carros foram retirados da pista.





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A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e equipes da CSG foram acionadas para atender a ocorrência. Não há informações precisas de como o acidente ocorreu. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e precisavam de atendimento médico.











