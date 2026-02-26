ChocoPáscoa realiza audições de elenco para procissões do Gramado Aleluia

Audição para participar do elenco da ChocoPáscoa de Gramado acontece neste domingo. Cleiton Thiele / Divulgação

Artistas interessados em participar do elenco da ChocoPáscoa, em Gramado, podem se inscrever nas audições para a Procissão de Ramos, a Procissão dos Passos e também para a interpretação de Jesus Cristo.

Os testes acontecem no domingo (1), das 15h às 19h, na Sala Hortênsia, no Centro de Eventos Expogramado.

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