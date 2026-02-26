ChocoPáscoa realiza audições de elenco para procissões do Gramado Aleluia

Artistas interessados em participar do elenco da ChocoPáscoa, em Gramado, podem se inscrever nas audições para a Procissão de Ramos, a Procissão dos Passos e também para a interpretação de Jesus Cristo.
Os testes acontecem no domingo (1), das 15h às 19h, na Sala Hortênsia, no Centro de Eventos Expogramado.
Para participar, é necessário ter mais de 12 anos, ser ator ou atriz, bailarina ou bailarino, e realizar a inscrição pelo link disponível na bio do Instagram da ChocoPáscoa ou no dia das audições.