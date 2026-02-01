Centenas se reúnem em Caxias do Sul para pedir justiça pelo cão Orelha

Manifestantes no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. Bruno Tomé / Agencia RBS

Aos gritos de "Justiça!", manifestantes cobraram um desfecho para o caso Orelha — cachorro comunitário morto após maus-tratos na Praia Brava, em Florianópolis. A manhã ensolarada deste domingo (1º) levou centenas ao Parque dos Macaquinhos, seja com os pets ou cartazes.

O encontro foi organizado pelo Golden Retrievers da Serra Gaúcha e apoiado por ativistas da causa animal caxiense. Paula Marin, 35 anos, integrante do grupo, destacou que o ato é para chamar atenção do caso Orelha e de todos animais que sofrem.

Paula, que tem 28 cachorros, destacou que o crime em Santa Catarina não é isolado, o que reforça o ato local.

— Não é um caso isolado, não foi só com ele. A cada momento acontecem casos assim. Aconteceu aqui no Parque dos Macaquinhos de um cachorro que foi enforcado em uma árvore e não teve relevância, não se chegou a um fim. Os culpados não estão atrás das grades até hoje — relembrou Paula.

Cão enforcado em Caxias do Sul, em 2020

O caso do Parque dos Macaquinhos, mencionado por Paula Marin aconteceu em 2020, quando um funcionário da Codeca encontrou um cão caramelo enforcado no espaço público.

Nos cartazes da manifestação, mensagens como "a crueldade não pode vencer", "tortura não é brincadeira" ou "que a vida te trate como você trata os animais", procuravam sensibilizar a sociedade quanto aos recorrentes maus tratos. Em um dos momentos do ato, os organizadores reuniram o grupo para agradecer a participação de todos.

Entre os pedidos do grupo, foi erguida a bandeira para a redução da maioridade penal, uma vez que os quatro suspeitos de torturarem e matarem Orelha são adolescentes. Atualmente, no país, a maioridade penal é a partir dos 18 anos.

No fim, todos juntos circularam pelo Parque dos Macaquinhos para voltar a pedir Justiça ao cão Orelha.

— Quem tem um cachorro sabe do amor que eles trazem para nós, não aceitamos mais esse tipo de coisa e toda vida importa. É sobre isso, não é porque é um cachorro que o pessoal está fazendo tudo isso. Toda a vida importa — enfatizou Paula.

Vereadores presentes