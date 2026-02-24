Carro é consumido pelo fogo no bairro Pio X, em Caxias do Sul

Morador flagrou o momento em que as chamas consomem o automóvel na Rua José Soares de Oliveira, em Caxias. Sedenir Taufer / Divulgação

Um incêndio em um automóvel Focus foi controlado pelos bombeiros na manhã desta terça-feira(24) no bairro Pio X, em Caxias do Sul.

A motorista, uma mulher de 43 anos, conseguiu sair sem ferimentos. Ela trafegava pela Rua Moreira César quando percebeu a fumaça em uma das saídas do ar-condicionado.

Automóvel ficou destruído. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

— Começou a fumaça, mas o ar estava desligado. Dobrei aqui na rua e foi o tempo de estacionar até começar a ver as chamas — contou Josiane Busin, que viu o automóvel ser consumido pelas chamas da calçada.