Carnaval de Rua de Caxias provoca bloqueios no trânsito a partir de sexta-feira

O Carnaval de Rua, que ocorrerá neste sábado (28) em Caxias, provocará alterações no trânsito a partir desta sexta-feira (27) até domingo (1°).
Na sexta-feira, às 8h, devido à montagem das estruturas, iniciará o bloqueio parcial da Sinimbu, entre as ruas Marquês do Herval e Dr. Montaury; e na bifurcação da Sinimbu com a Dr. Montaury. A partir das 20h, a intervenção será total na Sinimbu entre a Marquês e a Rua Borges de Medeiros.
Já no sábado, no dia do evento, a Rua Sinimbu será totalmente bloqueada às 17h, entre a Vereador Mario Pezzi e a Dr. Montaury, e ruas transversais entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Os Dezoito do Forte, em ambos os lados.
A secretaria de Trânsito acompanhará o deslocamento dos carros alegóricos de cada uma das seis escolas de samba até o local do desfile e o retorno às comunidades.
A partir das 8h, no domingo (1º), as estruturas serão desmontadas, causando bloqueio parcial na Sinimbu. No período de 12 a 15 de março, ocorrerá a desmontagem de demais estruturas do desfile da Festa da Uva e do Carnaval. Durante esses dias, a partir das 8h, haverá bloqueio parcial na Sinimbu.