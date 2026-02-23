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Carnaval de Rua de Caxias provoca bloqueios no trânsito a partir de sexta-feira

Devido à montagem das estruturas, a partir das 8h, na sexta-feira, haverá bloqueio parcial na Sinimbu, entre as ruas Marquês do Herval e Dr. Montaury

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