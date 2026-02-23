Carnaval de Rua de Caxias provoca bloqueios no trânsito a partir de sexta-feira

O Carnaval de Rua, que ocorrerá neste sábado (28) em Caxias, provocará alterações no trânsito a partir desta sexta-feira (27) até domingo (1°).

Na sexta-feira, às 8h, devido à montagem das estruturas, iniciará o bloqueio parcial da Sinimbu, entre as ruas Marquês do Herval e Dr. Montaury; e na bifurcação da Sinimbu com a Dr. Montaury. A partir das 20h, a intervenção será total na Sinimbu entre a Marquês e a Rua Borges de Medeiros.

Já no sábado, no dia do evento, a Rua Sinimbu será totalmente bloqueada às 17h, entre a Vereador Mario Pezzi e a Dr. Montaury, e ruas transversais entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Os Dezoito do Forte, em ambos os lados.

A secretaria de Trânsito acompanhará o deslocamento dos carros alegóricos de cada uma das seis escolas de samba até o local do desfile e o retorno às comunidades.