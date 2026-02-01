Caminhoneiro morto em acidente em Flores da Cunha é sepultado neste domingo

Acidente foi registrado no KM 107 da RS-122. Bombeiros Voluntários de Antônio Prado / Divulgação

Foi identificado como Regis Mizael Rigon, 35 anos, o homem morto na sexta-feira (30) em acidente envolvendo dois caminhões na RS-122, em Flores da Cunha. O caminhoneiro será sepultado na manhã deste domingo (1º) em São Marcos.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Rigon dirigia um caminhão Way, com placas de São Marcos. O veículo teria sido atingido por uma carga de pneus de um caminhão R500.

O acidente aconteceu no km 107 da rodovia, na ponte do Rio das Antas. O trecho conecta Flores e Antônio Prado.