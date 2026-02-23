BR-470 terá bloqueios totais a partir desta segunda-feira entre Bento Gonçalves e Veranópolis

O avanço das obras de recuperação da BR-470 vão causar mudanças no trânsito da rodovia federal a partir desta segunda-feira (23). Com isso, haverá bloqueios totais na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), serão executadas, simultaneamente, obras com grande movimentação de materiais e equipamentos, incluindo atividades na Ponte Ernesto Dornelles.

As interdições totais ocorrem das 10h30 às 16h, no sentido Bento Gonçalves – Veranópolis. No sentido contrário, o bloqueio ocorre das 11h30 às 17h.

Na quinta-feira (26), os serviços de concretagem do novo pavimento de concreto da Ponte Ernesto Dornelles, provocam a interdição total do trecho no período da noite. No sentido Bento Gonçalves – Veranópolis, o bloqueio é das 20h30 às 6h da sexta. No sentido Veranópolis – Bento Gonçalves, das 19h30 às 7h.

No sábado (28), o tráfego volta a seguir os horários normais do sistema de comboio. O bloqueio total ocorre à noite, das 23h às 6h. Já aos domingos, o tráfego é liberado pelo sistema pare e siga das 6h às 23h.

Confira como ficam os horários do comboio

Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis

6h às 6h30min – Liberação em comboio

8h às 8h30min – Liberação em comboio

10h às 10h30min – Liberação em comboio

10h30min às 16h – Interdição total

16h às 16h30min – Liberação em comboio

18h às 18h30min – Liberação em comboio

20h às 20h30min – Liberação em comboio

22h às 22h30min – Liberação em comboio (exceto na quinta-feira)

Sentido Veranópolis – Bento Gonçalves