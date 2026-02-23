BR-470 terá bloqueios totais a partir desta segunda-feira entre Bento Gonçalves e Veranópolis

O avanço das obras de recuperação da BR-470 vão causar mudanças no trânsito da rodovia federal a partir desta segunda-feira (23). Com isso, haverá bloqueios totais na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis.
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), serão executadas, simultaneamente, obras com grande movimentação de materiais e equipamentos, incluindo atividades na Ponte Ernesto Dornelles.
As interdições totais ocorrem das 10h30 às 16h, no sentido Bento Gonçalves – Veranópolis. No sentido contrário, o bloqueio ocorre das 11h30 às 17h.
Na quinta-feira (26), os serviços de concretagem do novo pavimento de concreto da Ponte Ernesto Dornelles, provocam a interdição total do trecho no período da noite. No sentido Bento Gonçalves – Veranópolis, o bloqueio é das 20h30 às 6h da sexta. No sentido Veranópolis – Bento Gonçalves, das 19h30 às 7h.
No sábado (28), o tráfego volta a seguir os horários normais do sistema de comboio. O bloqueio total ocorre à noite, das 23h às 6h. Já aos domingos, o tráfego é liberado pelo sistema pare e siga das 6h às 23h.
Confira como ficam os horários do comboio
Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis
- 6h às 6h30min – Liberação em comboio
- 8h às 8h30min – Liberação em comboio
- 10h às 10h30min – Liberação em comboio
- 10h30min às 16h – Interdição total
- 16h às 16h30min – Liberação em comboio
- 18h às 18h30min – Liberação em comboio
- 20h às 20h30min – Liberação em comboio
- 22h às 22h30min – Liberação em comboio (exceto na quinta-feira)
Sentido Veranópolis – Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min – Liberação em comboio
- 9h às 9h30min – Liberação em comboio
- 11h às 11h30min – Liberação em comboio
- 11h30 às 17h – Interdição total
- 17h às 17h30min – Liberação em comboio
- 19h às 19h30min – Liberação em comboio
- 21h às 21h30min– Liberação em comboio (exceto na quinta-feira)