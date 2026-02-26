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Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim 

Vítima teria saído da balsa para nadar no rio. Contudo, após ter submergido, não foi mais vista. Bombeiros usam equipamento para tentar localizá-lo 

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