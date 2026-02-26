Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim 

Bombeiros de Bento Gonçalves e Veranópolis fazem buscas por um homem que desapareceu nas águas do Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul . O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), no ponto em que opera a balsa.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, a vítima, um homem de 31 anos, cuja identidade não foi informada, estava fazendo a travessia do rio pela balsa. Ele teria saído da estrutura e entrado nas águas do rio. Após ter nadado por alguns minutos, teria submergido e não retornado à superfície.

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Os bombeiros foram acionados para atender ao caso por volta das 18h20min. As equipes realizam buscas aquáticas com o uso de um sonar. Esse equipamento usa a propagação de ondas para navegar, medir distâncias e detectar objetos sob a água.