Aposta de Caxias do Sul acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva mais de R$ 888 mil

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25. Michël Pozzi / Agencia RBS

Uma aposta de Caxias do Sul está entre as cinco ganhadoras do prêmio principal do concurso 3619 da Lotofácil, realizado nesta segunda-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete acertou as 15 dezenas e garantiu R$ 888.751,35 ao apostador da Serra.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta foi registrada por meio de canal eletrônico. Trata-se de uma aposta simples, com 17 números marcados. O valor investido foi de R$ 476,00.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

Além de Caxias do Sul, também tiveram apostas vencedoras com 15 acertos as cidades de Campo Grande (MS), Chapadão do Sul (MS), Porto Feliz (SP) e São Paulo (SP).

Premiação:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 888.751,35

5 apostas ganhadoras, R$ 888.751,35 14 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 1.249,08

654 apostas ganhadoras, R$ 1.249,08 13 acertos: 18.112 apostas ganhadoras, R$ 35

18.112 apostas ganhadoras, R$ 35 12 acertos: 188.068 apostas ganhadoras, R$ 14

188.068 apostas ganhadoras, R$ 14 11 acertos: 960.643 apostas ganhadoras, R$ 7