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Aposta de Caxias do Sul acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva mais de R$ 888 mil

Ganhador apostou 17 números por meio de canal eletrônico da Caixa Econômica Federal

Pablo Ribeiro

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