Após prestigiar rodeio, Eduardo Leite vistoria obra no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria

Leite visitou unidades do hospital, que está sendo beneficiado com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde João Pedro Rodrigues/Secom / Divulgação

Após visitar o 36º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, o governador do Estado, Eduardo Leite vistoriou na tarde deste domingo a construção da nova unidade de quimioterapia e imunologia do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, no mesmo município. A obra conta com investimento do governo do Estado soma R$ 2,3 milhões, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

Com 95% da obra concluída, a previsão é de que a nova unidade seja inaugurada nos próximos meses. Além dos recursos destinados à construção, o hospital também recebeu R$ 618,6 mil para a aquisição de equipamentos. A nova unidade irá oferecer atendimento ambulatorial integral a pacientes oncológicos, com suporte completo da estrutura hospitalar.

Governador foi recebido pela direção do hospital e também lideranças locais João Pedro Rodrigues/Secom / Divulgação

Leite destacou a importância da regionalização da saúde para assegurar atendimento de qualidade aos pacientes, em especial aqueles que enfrentam o tratamento contra o câncer e que serão beneficiados com a nova unidade:

- Estamos garantindo que pacientes oncológicos dos Campos de Cima da Serra tenham atendimento de qualidade mais próximo de casa, com estrutura adequada, conforto e acolhimento. Investir na saúde é investir em dignidade, e essa obra mostra que é possível regionalizar o atendimento e reduzir o sofrimento de quem já enfrenta um momento tão delicado.