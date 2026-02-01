Geral

Governador na Serra
Notícia

Após prestigiar rodeio, Eduardo Leite vistoria obra no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria

Estado investiu R$ 2,3 milhões na nova unidade de quimioterapia e imunologia, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS