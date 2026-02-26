Após estrutura de ponte em construção em Bento Gonçalves entortar, Dnit irá avaliar medidas para a obra 

Imagens que circulam pelas redes sociais nesta quinta-feira (26) mostram a estrutura de sustentação de uma ponte cedendo. O registro é da construção de uma das estruturas na BR-470, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

No vídeo, é possível ver que a estrutura metálica que sustenta a nova ponte está curvada. Essa construção fica no km 194 da rodovia, nas proximidades da Pousada Bucco, em Bento Gonçalves.

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Consultado, o supervisor do Dnit, Adalberto Jurach, confirmou que houve uma torção nas vigas, ocasionando dano ao escoramento da estrutura. Não há feridos devido o incidente.

Uma reunião está agendada para a manhã desta sexta-feira (27), quando a equipe técnica do Dnit irá definir as providências que serão tomadas.



