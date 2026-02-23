50 mil pessoas visitaram a Festa da Uva no primeiro fim de semana do evento em Caxias

O primeiro fim de semana de Festa da Uva, em Caxias do Sul, levou 50 mil pessoas aos Pavilhões entre o sábado (21) e o domingo (22), conforme a organização do evento. Nesse mesmo período, mais de 20 toneladas de uvas foram distribuídas, entre o Parque de Eventos e o desfile cênico. Só nos Pavilhões foram 14,5 toneladas.
O fim de semana marcou, também, o início da sequência de shows nacionais, com performance da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. No palco da praça de alimentação, no Pavilhão 2 do Parque de Eventos, os visitantes puderam prestigiar apresentações do CTG Os Carreteiros e de Rafael Gubert e Éder Bergozza, Os Bertussi e Guri de Uruguaiana, além do espetáculo Som & Luz - Edição Oblívio, no Jardim das Réplicas.
A Festa da Uva funciona de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; nas sextas, até as 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h.
Até 8 de março, o público encontra exposição e distribuição de uvas, presença do trio de soberanas, atrações culturais, shows nacionais, o espetáculo Som & Luz e os tradicionais Desfiles Cênicos na Rua Sinimbu.
Confira a programação nos próximos dias
Segunda-feira (23) - entrada gratuita
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min – Brinde no Mirante
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 17h - Quarteto New Orleans
19h - Coral Radize D’Itália
20h - CTG Ginetes da Tradição
Palco Vila dos Distritos
- 20h - Coral Radize
Terça-feira (24) - entrada gratuita
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min – Brinde no Mirante
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h às 17h - Lançamento do livro “Nos 150 Anos da Imigração, um esforço para salvar a Língua Talian”
- 17h30 - Circus Magic Show com Espetáculo “Rock Clown 10 anos mais Underground"
- 19h - CIA Espícula com o Espetáculo: Ripsódia Cia Espícula
- 20h30 - Maiquinho do Acordeon e Grupo Tropeada
Palco Vila dos Distritos
- 19h - Imigrantes de Caxias do Sul
Quarta-feira (25)
- 16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada
- 18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
- 18h30min – Brinde no Mirante
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
- 14h - Andri e Hector
- 16h - Joel Vianna
- 18h - Tarantela Indie - Teti e Bárbara Tedesco
- 20h - Grupo Companhia do Gaitaço
Palco Vila dos Distritos
- 15h - Coral Cantando no Tom da Vida
- 19h - Imigrantes de Caxias do Sul