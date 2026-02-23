50 mil pessoas visitaram a Festa da Uva no primeiro fim de semana do evento em Caxias

Só nos pavilhões, 14,5 toneladas de uva foram distribuídas. Porthus Junior / Agencia RBS

O primeiro fim de semana de Festa da Uva, em Caxias do Sul, levou 50 mil pessoas aos Pavilhões entre o sábado (21) e o domingo (22), conforme a organização do evento. Nesse mesmo período, mais de 20 toneladas de uvas foram distribuídas, entre o Parque de Eventos e o desfile cênico. Só nos Pavilhões foram 14,5 toneladas.

O fim de semana marcou, também, o início da sequência de shows nacionais, com performance da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. No palco da praça de alimentação, no Pavilhão 2 do Parque de Eventos, os visitantes puderam prestigiar apresentações do CTG Os Carreteiros e de Rafael Gubert e Éder Bergozza, Os Bertussi e Guri de Uruguaiana, além do espetáculo Som & Luz - Edição Oblívio, no Jardim das Réplicas.

A Festa da Uva funciona de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; nas sextas, até as 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h.

Até 8 de março, o público encontra exposição e distribuição de uvas, presença do trio de soberanas, atrações culturais, shows nacionais, o espetáculo Som & Luz e os tradicionais Desfiles Cênicos na Rua Sinimbu.

Confira a programação nos próximos dias

Segunda-feira (23) - entrada gratuita

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min – Brinde no Mirante

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

17h - Quarteto New Orleans

19h - Coral Radize D’Itália

20h - CTG Ginetes da Tradição

Palco Vila dos Distritos

20h - Coral Radize

Terça-feira (24) - entrada gratuita

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min – Brinde no Mirante

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h às 17h - Lançamento do livro “Nos 150 Anos da Imigração, um esforço para salvar a Língua Talian”

17h30 - Circus Magic Show com Espetáculo “Rock Clown 10 anos mais Underground"

19h - CIA Espícula com o Espetáculo: Ripsódia Cia Espícula

20h30 - Maiquinho do Acordeon e Grupo Tropeada

Palco Vila dos Distritos

19h - Imigrantes de Caxias do Sul

Quarta-feira (25)

16h - Visita Guiada Gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral – saída do Pórtico de entrada

18h – Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

18h30min – Brinde no Mirante

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

14h - Andri e Hector

16h - Joel Vianna

18h - Tarantela Indie - Teti e Bárbara Tedesco

20h - Grupo Companhia do Gaitaço

Palco Vila dos Distritos