2º Festival do Suco de Uva ocorre neste fim de semana na Praça Regional da Uva, em Otávio Rocha

Quem visitar o festival poderá degustar e adquirir as bebidas de vinícolas locais. Antonio Valiente / Agencia RBS

O 2º Festival do Suco de Uva, em Flores da Cunha, ocorrerá neste domingo (1º), das 10h às 18h, na Praça Regional da Uva, no distrito de Otávio Rocha. O evento integra a programação da Fecouva e também marcará a inauguração da revitalização da praça.

A iniciativa, realizada anualmente, reforça a importância do suco de uva, assim como dos vinhos e dos espumantes, além de celebrar o Dia Municipal do Suco de Uva.

Quem visitar o festival poderá degustar e adquirir as bebidas de vinícolas locais, com opções a preços acessíveis.

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