2º Festival do Suco de Uva ocorre neste fim de semana na Praça Regional da Uva, em Otávio Rocha

O 2º Festival do Suco de Uva, em Flores da Cunha, ocorrerá neste domingo (1º), das 10h às 18h, na Praça Regional da Uva, no distrito de Otávio Rocha. O evento integra a programação da Fecouva e também marcará a inauguração da revitalização da praça.
A iniciativa, realizada anualmente, reforça a importância do suco de uva, assim como dos vinhos e dos espumantes, além de celebrar o Dia Municipal do Suco de Uva.
Quem visitar o festival poderá degustar e adquirir as bebidas de vinícolas locais, com opções a preços acessíveis.
Serviço
- O quê: 2º Festival do Suco de Uva
- Quando: Domingo (1º), das 10h às 18h
- Onde: Praça Regional da Uva, distrito de Otávio Rocha, em Flores da Cunha
- Entrada gratuita.