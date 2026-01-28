Geral

Vice-prefeito de Caxias do Sul antecipa novidades da decoração de Páscoa para área central

Edson Néspolo foi o primeiro convidado do ano na reunião-almoço (RA) da CIC Caxias, realizada nesta quarta-feira (28). Além de projeções para o turismo da cidade, o vice comentou sobre os projetos de infraestrutura, como revisão do Plano Diretor

Renata Oliveira Silva

