Vice-prefeito de Caxias do Sul antecipa novidades da decoração de Páscoa para área central

Vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com iniciativas envolvendo continuar oferecendo vida à cidade, o vice-prefeito e atual prefeito em exercício de Caxias do Sul, Edson Néspolo (União Brasil), revelou as iniciativas previstas para o setor de turismo e infraestrutura da cidade, como decoração de Páscoa na área central, além da discussão sobre renovação do Plano Diretor da cidade. As informações foram divulgadas na primeira reunião-almoço da CIC Caxias de 2026, nesta quarta-feira (28).

O vice-prefeito destacou a decoração nas ruas da cidade para a Páscoa, seguirá a mesma linha do Natal, com brinquedos e até desfiles.

— A Páscoa está sendo construída, assim como foi o Natal, junto com o comércio. Devem vir aí novos brinquedos para a praça, não a roda-gigante, mas brinquedos infantis. Nós devemos ampliar a decoração da Júlio, devemos promover mini desfile de Páscoa e trazer atrações artísticas para o centro. O nosso objetivo é trazer o povo de volta para a rua e para a praça Dante — revelou.

Néspolo também comentou como o projeto de revitalização da Avenida Júlio de Castilhos deve começar a sair do papel neste ano. Ele aproveitou para celebrar o sucesso do túnel de LED nas festas de fim de ano e disse que vão ampliar a estrutura para outras ruas nos próximos meses.

— Nós não vamos esperar novembro para começar as quadras do lado da Júlio para o outro lado, até Alfredo Chaves. O futuro do Túnel de LED continua agora, podemos começar em maio e junho, conforme o compromisso que nós temos com o CDL para continuar melhorando a nossa cidade — destacou.

Junto disso, outra iniciativa é investir mais em eventos envolvendo o mundo do vinho.

— Caxias tem que dar incentivo para buscar mais, cada vez mais eventos, eventos ligados à uva, ligados ao vinho, ao espumante. Nós temos um potencial enorme, os hotéis cresceram porque tinha ocupação, tinha coisa para fazer no final de semana. Nós temos que continuar — comentou.

Revisão do Plano Diretor

Na infraestrutura, Néspolo ressaltou as melhorias dos acessos a Caxias do Sul que considerava uma “vergonha” anteriormente. Também salientou as conquistas recentes do município como a aprovação da Lei das Águas e os prêmios de governança. O Aeroporto da Serra Gaúcha foi ressaltado como um dos grandes "feitos" do Governo Adiló.

Porém, o destaque ficou para a antecipação, de 2029 para esse ano, da discussão sobre a revisão do plano diretor do município.

— O plano diretor tem isso, readequar escolas por exemplo, escolas da região de São José, do Santa Catarina, por que não tem ocupação de 30%, 40%? Porque a população desses bairros está caindo. Então, uma coisa explica a outra, sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, então, por isso um bom planejamento e antecipar isso já para esse ano — destacou.

Néspolo citou ainda a construção de um novo viaduto no entroncamento da Perimetral Norte com a BR-116 e a conclusão da duplicação da rodovia federal no trecho de acesso ao distrito de Galópolis. Segundo ele, essas duas demandas são consideradas prioritárias e estão na agenda de negociações junto ao Ministério dos Transportes que deve acontecer na noite desta quarta-feira (28).

— São demandas antigas, mas estamos confiantes porque ambas estão na agenda do Ministério — afirmou.