Trânsito na RS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, é liberado após acidente envolvendo dois caminhões 

O fluxo de veículos na RS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, que estava no sistema pare e siga desde a madrugada, foi totalmente liberado na manhã deste sábado (31). A informação foi confirmada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), sendo que a liberação começou às 8h.

As medidas foram adotadas após um acidente entre dois caminhões ter deixado o trânsito bloqueado. O caso aconteceu na tarde da sexta-feira (30), no km 107 da rodovia.

A colisão aconteceu sobre a ponte do Rio das Antas. Com o impacto, a carga de pneus transportados pelo R500 teria caído em cima do caminhão Way. O condutor deste segundo veículo morreu no local.