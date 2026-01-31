Geral

Normalizado 
Notícia

Trânsito na RS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, é liberado após acidente envolvendo dois caminhões 

Fluxo no local foi restabelecido às 8h do sábado (31). Durante a madrugada, motoristas que passaram pelo local tiveram que aderir ao pare e siga, devido a retirada da pista dos veículos envolvidos no acidente 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS