Tortéi frito? Prato típico da Serra ganha nova versão em festa de Nova Roma do Sul

Um dos símbolos mais afetivos dos almoços de domingo na Serra, o tortéi ganhou uma nova versão em Nova Roma do Sul. Tradicionalmente cozida na água, a massa recheada com moranga é servida frita, ganhando textura crocante e cor dourada. O prato, que já é típico na cidade, será servido em um festival próprio durante a 15ª La Prima Vendemmia. O evento ocorre neste e no próximo fim de semana com entrada gratuita.

Embora pareça, a iguaria não é uma novidade — ao menos não para os moradores do município. A receita remete a 1997, quando a cozinheira Irma Marin, 70 anos, decidiu substituir o cozimento na água pela imersão no óleo. O primeiro teste foi em casa, para a família.

—E todo mundo amou — enfatiza Irma.

Famosa por cozinhar em festas do interior, a mulher comentava sobre a versão frita por onde ia. A curiosidade pelo prato logo se espalhou, até que ela sugeriu que o tortéi frito fosse oferecido em um evento do clube de mães na capela onde morava. Um pouco desacreditada inicialmente, a ideia, enfim, foi aceita:

— Foi o sucesso da noite! Nós, na cozinha, não comemos nem um tortéi. Não sobrou. Até hoje, ninguém mais faz na água nas capelas que eu vou. Todos são fritos — conta Irma.

Mas, afinal, qual a receita que dá ao alimento tanto status perante os paladares de Nova Roma do Sul?

— A receita não é nada diferente, é só fritar. Não tem segredo — garante a cozinheira.

Caso vá reproduzir em casa, tenha atenção: a cozinheira recomenda fritar o tortéi fresco, feito na hora. Outra opção é congelá-lo depois da imersão no óleo:

— Quando quiser comer, tira do congelador, aquece no forno e coloca os molhos por cima. Não recomendo fritar aqueles congelados que são comprados no mercado. Não fica a mesma coisa — aconselha Irma.

Festival terá coberturas salgadas e doces

O toque especial, sem dúvida, está no molho de acompanhamento. Na La Prima Vendemmia, os tortéis fritos serão servidos em porções com cinco opções de molho salgado e duas coberturas doce:

molho de carne de gado e galinha.

molho de salame.

molho branco, queijo e bacon.

molho branco e queijo.

molho de cheddar e bacon.

calda de goiabada e vinho.

beijinho (creme com coco).

Quem quiser, também poderá saborear o tortéi frito sem acompanhamento. Os valores variam de R$ 13 (200 gramas) a R$ 25 (350 gramas). O festival será realizado na parte externa do Complexo Municipal de Esporte e Lazer, onde ocorre a programação da La Prima Vendemmia. A expectativa dos organizadores é vender 4 mil porções.

Reconhecimento