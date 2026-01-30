Geral

"Todo mundo gostava dela", diz filho de mulher encontrada morta após colisão contra poste em Caxias do Sul

Jocelaine Marin de Oliveira, 54 anos, conduzia um Sandero, quando houve o acidente na Rua Ludovico Cavinato, no começo da manhã desta sexta-feira (30). Familiares suspeitam que ela tenha sofrido um mal súbito

Alana Fernandes

