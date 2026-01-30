"Todo mundo gostava dela", diz filho de mulher encontrada morta após colisão contra poste em Caxias do Sul

Jocelaine Marin de Oliveira, 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira. Acervo pessoal / Acervo pessoal

Jocelaine Marin de Oliveira, 54 anos, será lembrada como uma pessoa de "coração enorme" e querida por muitos amigos e familiares. Ela colidiu o carro que dirigia em um poste, na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul, e morreu no local.

O acidente foi registrado antes das 6h, na Rua Ludovico Cavinato. Familiares suspeitam que a motorista tenha sofrido um mal súbito. Segundo o Instituto-Geral de Perícias (IGP), o prazo para o resultado do exame de necropsia é de 30 dias.

— A mãe era uma pessoa que todo mundo gostava. Era muito gentil com todos, tinha um coração enorme. Fiquei até surpreso com tanta mensagem de pessoas que conheciam ela — diz o filho único de Jocelaine, Pablo de Oliveira Rodrigues da Silva, 29 anos.

Jocelaine e o filho dela, Pablo, em Paris. Acervo pessoal / Acervo pessoal

Atualmente, Jocelaine trabalhava como caixa em um posto de combustíveis, mas, por muitos anos, se dedicou à confeitaria. Ela morava no bairro Pio X e, segundo o filho, havia planos de voltar a visitar a Europa em breve — Pablo vive na Irlanda, onde é gerente em uma rede de restaurantes. Além do filho, ela deixa a irmã Elaine e demais familiares.

Leia Mais Ministério Público recomenda à prefeitura de Caxias a retirada do túnel de led da Av. Júlio