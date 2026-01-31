Segunda ocorrência de espuma é registrada no Arroio Pinhal, em Galópolis, neste mês 

Moradores de Galópolis, em Caxias do Sul, flagraram, pela segunda vez neste mês, o Arroio Pinhal coberto por espuma. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma densa camada sobre o curso d'água. A reportagem confirmou que o vídeo foi feito na sexta-feira (30).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foi acionada. Conforme o responsável, secretário Ronaldo Boniatti, a fiscalização esteve em Galópolis e coletou amostras da água. O material foi encaminhado para análise na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

— A equipe fez o percurso do arroio e identificou que esse material veio de uma saída na tubulação que vem da área central. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho minucioso para conseguir identificar de onde vem — comentou.

Segundo Boniatti, a amostra dessa semana será comparada com as água coletada na metade de janeiro, quando o primeiro episódio aconteceu. Na ocasião, além da espuma, peixes foram encontrados mortos pelos moradores.



