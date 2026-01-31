Geral

Em Caxias do Sul 
Notícia

Segunda ocorrência de espuma é registrada no Arroio Pinhal, em Galópolis, neste mês 

Amostra da água foi coletada e encaminhada para análise na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Em 16 de janeiro, moradores flagraram peixes mortos e espuma acumulada nas margens do arroio 

Tamires Piccoli

