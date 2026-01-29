Geral

Infraestrutura
Notícia

Saiba como deve ser o novo viaduto da BR-116, em Caxias do Sul, anunciado pelo ministro dos Transportes

Após revisão do projeto, estrutura deve ter pistas mais largas; obra de R$ 80 milhões pode começar no fim de 2026

Pablo Ribeiro

