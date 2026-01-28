Revitalização de praça de Muitos Capões, na Serra, é inaugurada

Reforma do espaço havia sido iniciada em julho do ano passado. Prefeitura de Muitos Capões / Divulgação

A prefeitura de Muitos Capões, nos Campos de Cima da Serra, inaugurou a revitalização da praça do distrito de Capão Grande, no último domingo (25). A localidade fica a cerca de 22 km de distância do centro administrativo da cidade.

A reforma do espaço, iniciada em julho do ano passado, compreendeu, conforme licitação, a execução de pavimentação, a instalação de pergolados, o paisagismo com uso de espécies nativas e a colocação de bancos, lixeiras e iluminação.