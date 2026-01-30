Rafting em Nova Roma do Sul muda de rio por conta de obras na usina Castro Alves

Rio da Prata é o novo endereço do rafting de Nova Roma do Sul. Juliane Tonin / Divulgação

Considerado o auge da temporada, o verão tende a incentivar a busca por práticas de turismo ao ar livre na Serra. Uma das atividades de aventura que costuma ser bastante procurada é o rafting. Neste ano, porém, um dos locais mais tradicionais da região para a prática deste esporte precisou se adaptar. Operado em Nova Roma do Sul desde 2001, o rafting no Rio das Antas está sendo realizado no Rio da Prata.

A mudança teve que ser feita por conta de obras na usina hidrelétrica Castro Alves. Desde que a barragem foi construída, em 2007, a prática da modalidade ocorre a partir da liberação do fluxo de água nas comportas. Essa liberação é intermediada pela Instância de Governança Regional do Turismo da Região Uva e Vinho (Atuaserra), que repassa a solicitação de datas para a administração da hidrelétrica e faz o agendamento para permitir a realização do rafting.

Leia Mais Depois de seis anos, Nova Roma do Sul volta a celebrar com a La Prima Vendemmia

As obras na usina são preventivas devido às últimas enchentes registradas no Rio das Antas. Assim, o Rio da Prata, que também passa pela cidade, foi a alternativa encontrada para que a atividade continuasse a ser oferecida aos visitantes. A previsão é que o rafting permaneça no novo endereço até junho do próximo ano para, então, retornar ao rio original.

— Este novo trecho de rafting no Rio da Prata conta com 9 quilômetros de muita emoção, com mais de 15 corredeiras. A logística permanece a mesma, e com o mesmo tempo de duração. Apesar da mudança, é uma aventura única para os amantes desse esporte conhecerem um novo rio, que também tem seus dias contados, já que uma nova hidrelétrica está prevista para 2028 — explica Julio Cesar de Borba, responsável pela empresa que operacionaliza a prática do esporte em Nova Roma, a Eco Parque Cia Aventura.

Como funciona a experiência

O rafting é um esporte radical que se baseia na prática de descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança. Antes de se começar qualquer descida de rafting, um condutor da atividade passa aos participantes instruções detalhadas de conduta relativas à segurança. A aventura toda, contando o transporte até o local de início e o tempo do rafting em si, tem duração de quatro horas.

Leia Mais Saiba o que muda no mercado de aluguel por temporada de Gramado com a cobrança do ISS

O serviço é realizado somente com reserva antecipada, aos sábados às 13h e aos domingos às 8h, conforme disponibilidade de vagas. O valor por pessoa é de R$ 189. O parque, de onde parte o transporte até o rio, fica na Col. Linha Paranaguá, 670, em Nova Roma do Sul.