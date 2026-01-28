Geral

Transporte
Notícia

Prefeitura de Gramado estuda diminuir auxílio a transporte universitário

Cerca de 600 alunos passariam a pagar um valor mensal para seguir estudando em universidades de outros municípios; União Gramadense de Estudantes afirma que medida pode impedir jovens de estudar

Gabriel Costa

