Prefeitura de Gramado estuda diminuir auxílio a transporte universitário

A prefeitura de Gramado estuda deixar de custear parte do auxílio-transporte a estudantes universitários da cidade. Hoje, a administração investe R$ 2,8 milhões para beneficiar cerca de 600 estudantes com linhas de ônibus que os levam a universidades de outras cidades - especialmente Taquara, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul.

O valor pago hoje é uma taxa de R$ 100 por semestre, mas segundo a União Gramadense de Estudantes (UGE), o novo valor já para esse semestre seria de R$ 150 por mês, além da taxa semestral.

O auxílio foi criado pelo atual prefeito, Nestor Tissot, na gestão 2009 2012, mas agora está em debate. A prefeitura, em nota, afirma que a redução do subsídio se deve à diminuição da arrecadação de impostos no ano de 2025 e, também, ao alto valor de obras — cerca de R$ 126 milhões — que precisam ser feitas no município para recuperar locais atingidos por deslizamentos no período das enchentes de maio de 2024.

A presidente da União Gramadense de Estudantes (UGE), Camile de Moraes, estuda em Taquara e depende do transporte universitário de Gramado. Para ela, a medida é um retrocesso:

— Fomos pegos de surpresa com a notícia de que teríamos que passar a pagar esse valor, é muita diferença. Já tem estudantes cancelando matrículas ou refazendo seu planejamento financeiro e profissional por conta disso. É um valor que vai impedir pessoas de estudar. É o único auxílio que temos para cursar nível superior, e muitos de nós já trabalhamos para pagar o financiamento estudantil. Se precisarmos pagar transporte, vai complicar ainda mais — afirma ela.

A prefeitura marcou para a próxima semana uma reunião com a Câmara de Vereadores e a UGE para debater o assunto novamente e chegar a uma solução. A medida e o valor comunicados ainda não foram oficializados.

— Nós, estudantes, esperamos que isso seja revisto e que o auxílio continue sendo 100% — diz Camile.

Confira, na íntegra, a nota oficial da prefeitura sobre o assunto: